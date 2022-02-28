Еда против болезней сердца: врач Марбер советует 5 продуктов для здоровья миокарда

По словам врача диетолога Яна Марбера определенные продукты и питательные вещества могут помочь улучшить сердечно-сосудистое здоровье.По данным Британского фонда сердца, примерно четверть всех смертей среди людей связана с последствиями болезней сердца. Однако, по мнению медицинских работников, есть несколько факторов образа жизни, которые можно использовать для улучшения общего состояния сердечно-сосудистой системы. Говоря об этом, врач диетолог Ян Марбер заметил, что для подержания хорошего здоровья миокарда следует употреблять в пищу «определенные продукты».Шпинат. По словам Марбера, шпинат является богатым источником магния – минерала, помогающего сердечной мышце нормально биться, а также калия, важного питательного вещества для поддержания нормального кровяного давления, которое само по себе является основным фактором риска сердечных приступов и инсультов.Ягоды. Они насыщены антиоксидантами, такими как антоцианы, которые защищают от воспалений, способствующих развитию болезней сердца. Несколько исследований доказали, что ягоды – это еда, способная снизить сразу несколько факторов риска, связанных с сердечными заболеваниями.Луковые. Чеснок, лук, лук-шалот, лук-порей являются частью этого семейства овощей. При их употреблении организм получает аллицин – вещество, которое имеет несколько преимуществ для здоровья миокарда: в частности, поддерживает нормальное кровяное давление, сдерживает рост холестерина.Продукты с клетчаткой. Как отмечает врач, клетчатка помогает снизить уровень холестерина в крови, связывая любой избыток, который скрывается в кишечнике, а также способствует сохранению стабильного уровня глюкозы. Клетчатка содержится во многих продуктах, включая цельнозерновые, бобовые, овощи и цельные фрукты, орехи и семечки, грибы.Жирная рыба. Насыщена жирами омега-3, которые «играют более чем одну роль в укреплении сердечно-сосудистой системы». Эти полезные жиры могут способствовать нормальному уровню холестерина и кровяного давления. Совет врача: съедать хотя бы одну порцию в неделю.