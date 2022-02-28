Статья посвящена базовым навыкам оказания первой помощи. Вы узнаете, что делать при кровотечениях, переломах, отравлении, обморожении и в других экстренных случаях.Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, отравление — в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь.Согласно закону, первая помощь не является медицинской — она оказывается до прибытия медиков или доставки пострадавшего в больницу. Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Для некоторых категорий граждан оказание первой помощи — служебная обязанность. Речь идёт о полицейских, МЧС, военнослужащих и пожарных.Умение оказать первую помощь — элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. Представляем вашему вниманию 10 базовых навыков оказания первой помощи.Алгоритм оказания первой помощиЧтобы не растеряться и грамотно оказать первую помощь, важно соблюдать следующую последовательность действий:Убедиться, что при оказании первой помощи вам ничего не угрожает и вы не подвергаете себя опасности.Обеспечить безопасность пострадавшему и окружающим (например, извлечь пострадавшего из горящего автомобиля).Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, реакция зрачков на свет) и сознания. Для проверки дыхания необходимо запрокинуть голову пострадавшего, наклониться к его рту и носу и попытаться услышать или почувствовать дыхание. Для обнаружения пульса необходимо приложить подушечки пальцев к сонной артерии пострадавшего. Для оценки сознания необходимо (по возможности) взять пострадавшего за плечи, аккуратно встряхнуть и задать какой-либо вопрос.Вызвать специалистов: по номеру112.Оказать неотложную первую помощь. В зависимости от ситуации это может быть:восстановление проходимости дыхательных путей;сердечно-лёгочная реанимация;остановка кровотечения и другие мероприятия.Обеспечить пострадавшему физический и психологический комфорт, дождаться прибытия специалистов.Искусственное дыханиеИскусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) — это введение воздуха (либо кислорода) в дыхательные пути человека с целью восстановления естественной вентиляции лёгких. Относится к элементарным реанимационным мероприятиям.Типичные ситуации, требующие ИВЛ:автомобильная авария;происшествие на воде;удар током и другие.Существуют различные способы ИВЛ. Наиболее эффективным при оказании первой помощи неспециалистом считается искусственное дыхание рот в рот и рот в нос.Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо немедленно провести искусственную вентиляцию легких.Техника искусственного дыхания рот в ротОбеспечьте проходимость верхних дыхательных путей. Поверните голову пострадавшего набок и пальцем удалите из полости рта слизь, кровь, инородные предметы. Проверьте носовые ходы пострадавшего, при необходимости очистите их.Запрокиньте голову пострадавшего, удерживая шею одной рукой.Не меняйте положение головы пострадавшего при травме позвоночника!Положите на рот пострадавшего салфетку, платок, кусок ткани или марли, чтобы защитить себя от инфекций. Зажмите нос пострадавшего большим и указательным пальцем. Глубоко вдохните, плотно прижмитесь губами ко рту пострадавшего. Сделайте выдох в лёгкие пострадавшего.Первые 5–10 выдохов должны быть быстрыми (за 20–30 секунд), затем — 12–15 выдохов в минуту.Следите за движением грудной клетки пострадавшего. Если грудь пострадавшего при вдохе воздуха поднимается, значит, вы всё делаете правильно.Непрямой массаж сердцаЕсли вместе с дыханием отсутствует пульс, необходимо сделать непрямой массаж сердца.Непрямой (закрытый) массаж сердца, или компрессия грудной клетки, — это сжатие мышц сердца между грудиной и позвоночником в целях поддержания кровообращения человека при остановке сердца. Относится к элементарным реанимационным мероприятиям.Внимание! Нельзя проводить закрытый массаж сердца при наличии пульса.Техника непрямого массажа сердцаУложите пострадавшего на плоскую твёрдую поверхность. На кровати и других мягких поверхностях проводить компрессию грудной клетки нельзя.Определите расположение у пострадавшего мечевидного отростка. Мечевидный отросток — это самая короткая и узкая часть грудины, её окончание.Отмерьте 2–4 см вверх от мечевидного отростка — это точка компрессии.Положите основание ладони на точку компрессии. При этом большой палец должен указывать либо на подбородок, либо на живот пострадавшего, в зависимости от местоположения лица, осуществляющего реанимацию. Поверх одной руки положите вторую ладонь, пальцы сложите в замок. Надавливания проводятся строго основанием ладони — ваши пальцы не должны соприкасаться с грудиной пострадавшего.Осуществляйте ритмичные толчки грудной клетки сильно, плавно, строго вертикально, тяжестью верхней половины вашего тела. Частота — 100–110 надавливаний в минуту. При этом грудная клетка должна прогибаться на 3–4 см.Грудным детям непрямой массаж сердца производится указательным и средним пальцем одной руки. Подросткам — ладонью одной руки.Если одновременно с закрытым массажем сердца проводится ИВЛ, каждые два вдоха должны чередоваться с 30 надавливаниями на грудную клетку.Если во время проведения реанимационных мероприятий у пострадавшего восстановилось дыхание или появился пульс, прекратите оказание первой помощи и уложите человека на бок, положив ладонь под голову. Следите за его состоянием до прибытия медиков.Приём ГеймлихаПри попадании пищи или инородных тел в трахею, она закупоривается (полностью или частично) — человек задыхается.Признаки закупоривания дыхательных путей:Отсутствие полноценного дыхания. Если дыхательное горло закупорено не полностью, человек кашляет; если полностью — держится за горло.Неспособность говорить.Посинение кожи лица, набухание сосудов шеи.Очистку дыхательных путей чаще всего проводят по методу Геймлиха.Встаньте позади пострадавшего.Обхватите его руками, сцепив их в замок, чуть выше пупка, под рёберной дугой.Сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях.Не сдавливайте грудь пострадавшего, за исключением беременных женщин, которым надавливания осуществляются в нижнем отделе грудной клетки.Повторите приём несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.Если пострадавший потерял сознание и упал, положите его на спину, сядьте ему на бёдра и обеими руками надавите на рёберные дуги.Для удаления инородных тел из дыхательных путей ребёнка необходимо повернуть его на живот и похлопать 2–3 раза между лопатками. Будьте очень осторожны. Даже если малыш быстро откашлялся, обратитесь к врачу для медицинского осмотра.КровотечениеОстановка кровотечения — это меры, направленные на остановку потери крови. При оказании первой помощи речь идёт об остановке наружного кровотечения. В зависимости от типа сосуда выделяют капиллярное, венозное и артериальное кровотечения.Остановка капиллярного кровотечения осуществляется путём наложения асептической повязки, а также, если ранены руки или ноги, поднятием конечностей выше уровня туловища.При венозном кровотечении накладывается давящая повязка. Для этого выполняется тампонада раны: на рану накладывается марля, поверх неё укладывается несколько слоёв ваты (если нет ваты — чистое полотенце), туго бинтуется. Сдавленные такой повязкой вены быстро тромбируются, и кровотечение прекращается. Если давящая повязка промокает, сильно надавите на неё ладонью.Чтобы остановить артериальное кровотечение, артерию необходимо пережать.Техника пережатия артерии: сильно прижмите артерию пальцами или кулаком к подлежащим костным образованиям.Артерии легкодоступны для пальпации, поэтому данный способ весьма эффективен. Однако он требует от лица, оказывающего первую помощь, физической силы.Если кровотечение не остановилось после наложения тугой повязки и прижатия артерии, примените жгут. Помните, что это крайняя мера, когда другие способы не помогают.Техника наложения кровоостанавливающего жгутаНаложите жгут на одежду или мягкую подкладку чуть выше раны.Затяните жгут и проверьте пульсацию сосудов: кровотечение должно прекратиться, а кожа ниже жгута — побледнеть.Наложите повязку на рану.Запишите точное время, когда наложен жгут.Жгут на конечности можно накладывать максимум на 1 час. По его истечении жгут необходимо ослабить на 10–15 минут. При необходимости можно затянуть вновь, но не более чем на 20 минут.Последующие витки жгута накладывайте с меньшим усилием по восходящей спирали, захватывая предыдущий виток примерно наполовину. Забинтуйте рану. Вложите под жгут записку с указанием даты и времени наложенияПереломыПерелом — нарушение целостности кости. Перелом сопровождается сильной болью, иногда — обмороком или шоком, кровотечением. Различают открытые и закрытые переломы. Первый сопровождается ранением мягких тканей, в ране иногда заметны обломки кости.Техника оказания первой помощи при переломеОцените тяжесть состояния пострадавшего, определите локализацию перелома.При наличии кровотечения остановите его.Определите, возможно ли перемещение пострадавшего до прибытия специалистов.Не переносите пострадавшего и не меняйте его положения при травмах позвоночника!Обеспечьте неподвижность кости в области перелома — проведите иммобилизацию. Для этого необходимо обездвижить суставы, расположенные выше и ниже перелома.Наложите шину. В качестве шины можно использовать плоские палки, доски, линейки, прутья и прочее. Шину необходимо плотно, но не туго зафиксировать бинтами или пластырем.При закрытом переломе иммобилизация производится поверх одежды. При открытом переломе нельзя прикладывать шину к местам, где кость выступает наружу.ОжогиОжог — это повреждение тканей организма под действием высоких температур или химических веществ. Ожоги различаются по степеням, а также по типам повреждения. По последнему основанию выделяют ожоги:термические (пламя, горячая жидкость, пар, раскалённые предметы);химические (щёлочи, кислоты);электрические;лучевые (световое и ионизирующее излучение);комбинированные.При ожогах первым делом необходимо устранить действие поражающего фактора (огня, электрического тока, кипятка и так далее).Затем, при термических ожогах, поражённый участок следует освободить от одежды (аккуратно, не отдирая, а обрезая вокруг раны прилипшую ткань) и в целях дезинфекции и обезболивания оросить его водоспиртовым раствором (1/1) или водкой.Не используйте масляные мази и жирные кремы — жиры и масла не уменьшают боль, не дезинфицируют ожог и не способствуют заживлению.После оросите рану холодной водой, наложите стерильную повязку и приложите холод. Кроме того, дайте пострадавшему тёплой подсоленной воды.Для ускорения заживления лёгких ожогов используйте спреи с декспантенолом. Если ожог занимает площадь больше одной ладони, обязательно обратитесь к врачу.ОбморокОбморок — это внезапная потеря сознания, обусловленная временным нарушением мозгового кровотока. Иными словами, это сигнал мозга о том, что ему не хватает кислорода.Важно отличать обычный и эпилептический обморок. Первому, как правило, предшествуют тошнота и головокружение.Предобморочное состояние характеризуется тем, что человек закатывает глаза, покрывается холодным потом, у него слабеет пульс, холодеют конечности.Типичные ситуации наступления обморока:испуг,волнение,духота и другие.Если человек упал в обморок, придайте ему удобное горизонтальное положение и обеспечьте приток свежего воздуха (расстегните одежду, ослабьте ремень, откройте окна и двери). Брызните на лицо пострадавшего холодной водой, похлопайте его по щекам. При наличии под рукой аптечки дайте понюхать ватный тампон, смоченный нашатырным спиртом.Если сознание не возвращается 3–5 минут, немедленно вызывайте скорую.Когда пострадавший придёт в себя, дайте ему крепкого чая или кофе.ОтравлениеОтравление — это расстройство жизнедеятельности организма, возникшее из-за попадания в него яда или токсина. В зависимости от вида токсина различают отравления:угарным газом,ядохимикатами,алкоголем,лекарствами,пищей и другие.От характера отравления зависят меры оказания первой помощи. Наиболее распространены пищевые отравления, сопровождаемые тошнотой, рвотой, поносом и болями в желудке. Пострадавшему в этом случае рекомендуется принимать по 3–5 граммов активированного угля через каждые 15 минут в течение часа, пить много воды, воздержаться от приёма пищи и обязательно обратиться к врачу.Кроме того, распространены случайное или намеренное отравление лекарственными препаратами, а также алкогольные интоксикации.В этих случаях первая помощь состоит из следующих шагов:Промойте пострадавшему желудок. Для этого заставьте его выпить несколько стаканов подсоленной воды (на 1 л — 10 г соли и 5 г соды). После 2–3 стаканов вызовите у пострадавшего рвоту. Повторяйте эти действия, пока рвотные массы не станут «чистыми».Промывание желудка возможно только в том случае, если пострадавший в сознании.Растворите в стакане воды 10–20 таблеток активированного угля, дайте выпить это пострадавшему.Дождитесь приезда специалистов.