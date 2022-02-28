Симптомы алкогольной зависимости: 10 сигналов того, что ваша выпивка не случайна

Алкогольная зависимость возникает, когда человек не может контролировать или умерять количество своей выпивки.Зависимость от алкоголя является очень распространенным явлением, которое в пандемию стало еще более актуальным в качестве социальной проблемы. Многие люди не понимают, как получилось так, что их употребление спиртного незаметно приняло форму зависимости, когда количество алкоголя перестает контролироваться, как и тяга к нему.Национальная служба здравоохранения Великобритании советует выпивать не более 14 единиц алкоголя в неделю. Единица алкоголя составляет 8 граммов или 10 мл чистого спирта, что соответствует примерно одной маленькой порции крепких спиртных напитков или небольшому бокалу вина. Все, что выпивается в большем количестве, означает злоупотребление алкоголем.«Если вы пьете больше и чувствуете, что не можете остановиться, возможно, у вас зависимость», - говорят эксперты.Медики перечислили симптомы того, что выпивка человека является не случайным явлением, а сигналит об имеющейся алкогольной зависимости.Навязчивая потребность пить и трудности с контролем количества выпитого.Употребление алкоголя по утрам или чувство потребности выпить первым делом.Беспокойство о том, где достать следующий напиток.Проявляются симптомы отмены: тошнота, потливость, дрожь, которые прекращаются, когда употребляется алкоголь.Возникает изолированность от семьи и друзей.Развивается толерантность (привыкание) к алкоголю и необходимость пить больше, чтобы достичь эффекта опьянения.В отсутствие выпивки ощущаются тремор, беспокойство.Если человек выпивает, то алкоголь употребляется дольше, чем планировалось, и в больших количествахЧеловек не может самостоятельно сократить употребление алкоголя, несмотря на попытки.Продолжает пить, несмотря на то, что знает о проблемах, которые это может вызватьМысли об алкоголе занимают большую часть времени.Специалисты призывают людей, замечающих у себя проблемы с выпивкой, обращаться за медицинской помощью.