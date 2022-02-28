Риск гипертонии: названы популярные продукты, которые приводят к высокому давлению

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Повседневный рацион играет большую роль в подверженности людей гипертонии, и некоторые популярные продукты питания способствуют тому, что уровень кровяного давления становится опасно высоким.Наличие гипертонии может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. При этом многие люди могут даже не знать о том, что их артериальное давление является повышенным, из-за отсутствия заметных внешне симптомов. Самое опасное в такой ситуации – это резкое повышение уровня давления, при котором могут возникать состояния, потенциально опасные для человеческой жизни. По словам врачей из Клиники Майо, некоторые популярные продукты могут приводить к высокому давлению, увеличивая риск подобных нарушений.Один из таких продуктов – оливки.«Оливки в целом богаты витамином Е и антиоксидантами, однако когда дело доходит до гипертонии, их употребление может стать небезопасным из-за большого количества соли. Расфасованные в банки магазинные оливки содержат около четырех 4 граммов соли на 100 граммов продукта», - констатировали специалисты.Врачи подчеркивают: во избежание риска гипертонии соль не должна употребляться в количестве более 6 граммов в день, что эквивалентно примерно одной чайной ложке. Избыток соли заставляет тело удерживать лишнюю воду, что оказывает дополнительное давление на кровеносные сосуды. Если показания АД уже высоки, слишком много соли может поднять их еще больше и повлиять на то, как работают гипотензивные лекарства.Также эксперты назвали другие популярные продукты с высоким содержанием соли, которые могут приводить к высокому давлению.Соусы (один из самых соленых – соевый).Приправы (такие как горчица и кетчуп).Сыр.Бекон и колбасные изделия.Соленья.«Соль повышает не только кровяное давление, но и риск сердечных заболеваний, инсультов, деменции. Самое сложное в этом ингредиенте то, что он часто прячется в продуктах повседневного питания, которые не кажутся очевидно солеными – например, ее много в хлебе, замороженных продуктах, полуфабрикатах», - предупредили эксперты.