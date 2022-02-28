Помогают ли здоровью 10 000 шагов в день

Американские ученые решили окончательно установить, действительно ли нашему здоровью так полезны 10 000 шагов в день, которые рекомендуют разные специалисты. Однако оказалось, что эти цифры взяты из головы.Множество экспертов из разных стран мира говорят годами, как важно делать 10 000 шагов в день, и какую пользу это приносит здоровье. Под знаменем этих рекомендаций в мире постоянно растут продажи шагомеров и других электронных устройств, которые подсчитывают количество сделанных шагов в течение дня вроде умных часов. Естественно, что физические нагрузки полезны для нашего здоровья, и 10 000 шагов в день - это реалистичная задача. Но проблема заключается в том, что эта рекомендация появилась фактически из воздуха - за ней нет никаких авторитетных научных исследований. Более того, впервые эта цифра вообще возникла благодаря рекламе, которую осуществила одна японская маркетинговая компания для продажи… шагомеров.Что до учёных, то они понятия не имеют, о там, какое количество шагов необходимо делать каждый день для укрепления здоровья. Исследователи из Университета Массачусетса решили получить ответ на этот вопрос и провели собственные эксперименты, в ходе которых они наблюдали за 2 110 взрослыми людьми среднего возраста, носивших фитнес-девайсы с шагомером в период с 2005/2006 в следующие 11 лет.Как и следовало ожидать, никаких особых преимуществ именно от 10 000 шагов в день получено не было, кроме дополнительной пользы для здоровья от общего уровня спорта. А вот 7 000 шагов в день оказывали это воздействие, сокращая вероятность преждевременной смерти на 50-70%. Именно 7 000 шагов в день желательно делать людям, которые ведут малоподвижный образ жизни, как полагают исследователи.