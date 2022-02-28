Офтальмолог Анатоли Мавриди рассказала, нужно ли принимать витамины для глаз здоровым людям

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Зачем веганам нужно следить за витамином B12, какие признаки говорят о нехватке витамина А, какова роль витамина Д в развитии рассеянного склероза и при чем здесь визит к окулисту. Разбираемся вместе с врачом-офтальмологом клиники «Рассвет», диагностом, соавтором в международных клинических исследованиях и автором профессионального блога Анатоли Мавриди.Около 90% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Поэтому так важно беречь глаза — и в детстве, и во взрослом возрасте. В аптеках мы видим целые полки специальных витаминов для зрения, которые якобы помогают глазам лучше видеть и дольше оставаться здоровыми.Мы решили поговорить о необходимости приема таких комплексов и в целом о витаминах для зрения с врачом-офтальмологом Анатоли Мавриди.Какие витамины для глаз нужно принимать «для профилактики»?Здоровым людям, у которых нет проблем со зрением, никакие витамины для глаз не нужны. За редким исключением, витаминами не профилактируют глазные болезни. В любом случае, прежде чем покупать какие-то комплексы, стоит посетить окулиста, который проверит ваше зрение и даст четкие рекомендации, в том числе по питанию.Если говорить о тех самых редких исключениях, то это действительно не массовая история. Например, существует заболевание ВМД — возрастная макулярная дегенерация. Это болезнь пожилых людей, которая поражает центр сетчатки. Существует она в 2 формах — сухой и влажной. Первая не снижает зрения и не нуждается в лечении. А вот влажная форма приводит к снижению и искажению центрального зрения различной степени и нуждается в введении специальных препаратов внутрь глаза.Так вот, если у человека на одном глазу есть влажная ВМД, а другой глаз пока на промежуточной стадии, рекомендуется прием мультивитаминного комплекса, согласно исследованию AREDS2. Состав этого комплекса четко известен (Витамин С 500 мг, Витамин Е 400 ЕД, лютеин 10 мг, зеаксантин 2 мг, цинк 80 мг, медь 2 мг). Но к сожалению, ни один мультивитаминный комплекс на территории РФ не имеет такой состав.Существуют ли витамины, с помощью которых лечат болезни глаз?Витамины и витаминные комплексы, в некоторых случаях используются для лечения глазных болезней. Возьмем, к примеру, такое заболевание роговицы, как кератоконус. Это когда роговица из-за слабости начинает истончаться и меняет свою форму, появляется или усугубляется астигматизм, зрение снижается (на ранних стадиях это может быть бессимптомно).Существует процедура, которая укрепляет роговицу, называется кросслинкинг роговичного коллагена, чем-то напоминает методику установки пломбы у стоматолога. Для лечения этой патологии используется раствор рибофлавина (витамина В2), активированного ультрафиолетом. Просто рутинное закапывание капель с рибофлавином не эффективно.Все еще ведется дискуссия об использовании омега-3 жирных кислот в лечении синдрома сухого глаза (ССГ). ССГ — это такая неприятная штука, когда есть ощущение песка, сухости, дискомфорта в глазах. Имеет различные клинические проявления и даже неустойчивое зрение из-за нарушения стабильности слезной пленки на поверхности глаза. Многие исследования показали положительный эффект омега-3, но до сих пор нет оптимального протокола относительно дозы, состава и продолжительности лечения.При каких симптомах можно заподозрить нехватку определенных витаминов?Если мы говорим о гиповитаминозе А, то это больше характерно для детей Африки и Юго-Восточной Азии. Основные причины нехватки витамина А — жизнь в эндемичных зонах, недоедание, низкий социально-экономический статус, нарушение всасывания питательных веществ после операций на желудке для лечения ожирения и кишечных хирургических вмешательств.Основные проявление гиповитаминоза витамина А — сухость роговицы и конъюнктивы (ксерофтальмия), ночная слепота (никталопия), язва/расплавление роговицы.Также очень-очень редко бывает поражение глаз при дефиците витамина В12 в виде двустороннего оптического неврита. Причинами могут быть такие состояния как пернициозная анемия, хирургическое вмешательство на ЖКТ, целиакия, воспалительные заболевания кишечника, недостаточное поступление витамина с пищей у веганов или вегетарианцев.Когда отдельные витамины могут быть противопоказаны?Это частные случаи, но и это возможно. Есть генетические заболевания, ассоциированные с генной мутацией АВСА4 (например, некоторые формы болезни Штаргардта и желтопятнистого глазного дна), когда следует избегать прием добавок витамина А, потому что это влияет на развитие болезни.Также описано, что избыток витамина Е может ускорять прогрессирование такого заболевания, как пигментный ретинит.А как же всеми любимый витамин Д?Говоря о витамине Д, я первым делом вспоминаю о рассеянном склерозе. Около 20% пациентов обратятся именно к офтальмологу из-за развития оптического неврита как дебюта рассеянного склероза (РС). Также эти пациенты (как правило, молодые люди) могут обратится к офтальмологу из-за двоения в глазах, то есть из-за пареза отводящего нерва и межъядерной офтальмоплегии.Есть зависимость: заболеваемость и риск РС выше в странах, расположенных дальше от экватора. Во многих исследованиях недостаток витамина Д является одним из факторов риска развития РС. Не совсем понятно, есть ли смысл принимать витамин Д в дополнение к болезнь-модифицирующей терапии.Например, Канадская рабочая группа по рассеянному склерозу (CMSWG) в своих рекомендациях 2020 пишет о положительном влиянии витамина Д в некоторых, но не во всех случаях в дозировке 600-4000 ЕД в сутки в дополнение к болезнь-модифицирующей терапии.По поводу всеми любимой близорукости (миопии) часто можно увидеть рекомендации «больше гулять на улице в дневное время». И это полностью оправдано. Однако, дело не в витамине Д, а в дофамине, который вырабатывается в светлое время суток.