8 натуральных средств, помогающих бороться с депрессией

Первая линия обороны — это прописанные врачом лекарства, но некоторые натуральные средства тоже могут помочь облегчить депрессию.Почти восемь процентов взрослых людей каждый год сталкивается с серьезным депрессивным эпизодом, и очень многие из них не обращаются за помощью к врачам. Учитывая, какое разрушительное влияние может оказать депрессия на жизнь, пожалуйста, обратитесь к психиатру, если вы сталкиваетесь со следующими симптомами:ПодавленностьЗаторможенностьЗамедленная речьСнижение энергичности, повышенная утомляемостьСнижение концентрации внимания, неспособность сосредоточитьсяСнижение интересов и способности испытывать удовольствиеНарушения аппетитаНарушения снаСнижение либидоПессимистическое видение будущегоСнижение самооценкиЧувство виныСуицидальные мысли, намерения или попыткиПервой и главной «линией обороны» в терапии депрессии являются антидепрессанты, прописываемые врачом, но есть и другие средства, которые могут помочь.Очень важно проконсультироваться со своим психиатром, прежде чем начать прием каких либо добавок. Ни в коем случае нельзя самовольно изменять дозировку или отменять прием прописанных препаратов в пользу «натуральных» альтернатив без разрешения врача.1. ЗверобойТрава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum) издавна используется в народной медицине при печали, беспокойстве, нервозности и плохом сне. Многочисленные клинические испытания показывают, что зверобой может быть эффективным средством для лечения легкой и умеренной депрессии, однако, в тяжелых случаях он бессилен.Чтобы результат стал заметен, обычно нужно нужно от 3 до 6 недель. Есть у зверобоя и побочные эффекты, такие как головокружение, сухость во рту, расстройство желудка и усталость. Эта трава повышает светочувствительность, поэтому защищайте глаза и не забывайте про солнцезащитный крем.Кому нельзя принимать препараты на основе зверобоя?Трава зверобоя может влиять на эффективность лекарств, таких как:антидепрессантылекарства для лечения ВИЧ-инфекции и СПИДапрепараты для предотвращения отторжения органов у пациентов с трансплантациейоральные контрацептивыТакже зверобой не рекомендуется применять беременным или кормящим женщинам, детям, людям с биполярным расстройством, заболеваниями печени или почек.2. Омега-3 жирные кислотыОмега-3 жирные кислоты — это тип жира, необходимый для нормальной работы мозга. Наши тела не могут производить омега-3 жирные кислоты, поэтому нам так важно получать их из рациона.Ученые связали риски возникновения депрессии с низким потреблением омега-3 жирных кислот, а также обнаружили, что в странах с более высоким потреблением рыбы депрессия встречается реже. Предварительные исследования показывают, что прием омега-3 вместе с антидепрессантами может сделать их более эффективными.Рыба, живущие в холодных водах (такие виды, как лосось, сардины и анчоусы), является богатейшим источником омега-3 жирных кислот. Их также можно получать из рыбьего жира или печени трески.Кому нельзя пить рыбий жир?Капсулы рыбьего жира могут взаимодействовать с разжижителями крови, такими как варфарин и аспирин — побочные эффекты могут включать расстройство желудка и кровотечение. По этой же причине рыбий жир не следует принимать за две недели до операции или после операции.3. S-Аденозилметионин (SAM-e)S-аденозил-L-метионин (SAM-e) — это соединение, которое естественным образом содержится в человеческом организме и может повышать уровень нейромедиаторов серотонина и дофамина. Некоторые исследования показали, что SAM-e более эффективен, чем плацебо, для лечения депрессии, но необходимы дополнительное изучение вопроса.S-Аденозилметионин доступен в виде пищевой добавки. Считается, что лучше использовать его в кишечно-растворимой форме для наилучшего усвоения.4. 5-Гидрокситриптофан (5-HTP)5-HTP (или 5-гидрокситриптофан) вырабатывается в наших организмах естественным путем и участвует в образовании нейромедиатора серотонина. Хотя прием 5-HTP в виде пищевой добавки теоретически может повысить уровень серотонина в организме, многие эксперты считают, что пока нет достаточных доказательств его безопасностиКому нельзя принимать 5-HTP?Это соединение нельзя сочетать с приемом антидепрессантов.5. Фолиевая кислотаФолиевая кислота — это витамин группы В, он содержится в зеленых листовых овощах, фруктах, бобовых и злаковых продуктах, обогащенных витаминами. Дефицит фолиевой кислоты может быть вызван неправильным питанием или употреблением определенных лекарств (таких как противосудорожные препараты или антациды).Предварительные исследования показали, что люди с депрессией и низким уровнем фолатов в крови могут хуже реагировать на антидепрессанты. А дополнительный прием фолиевой кислоты способен повысить их эффективность.6. ДиетаСократите потребление сладостей. Сахар может давать временное улучшение настроения, но после резкого падения уровня глюкозы ощущения будут еще хуже.Избегайте алкоголя. Он может принести недолгое расслабление, но этот эффект недолговечен, а из долговременных эффектов воздействия алкоголя — перепады настроения, тревога, депрессия и бессонница.Витамин В6. Он необходим для выработки нейромедиаторов серотонина и дофамина. Хотя дефицит витамина В6 встречается редко, люди, принимающие оральные контрацептивы, заместительную гормональную терапию и лекарства от туберкулеза, могут страдать от него.Магний. Большинство людей не получают достаточного количества магния из своего обычного питания. Хорошими источниками магния являются бобовые, орехи, цельные злаки и зеленые овощи. Как и витамин В6, магний необходим для выработки серотонина.7. Физическая активностьРегулярные физические упражнения являются одним из самых эффективных и недорогих способов улучшить настроение, а противопоказаний у них почти нет. Физические упражнения, особенно аэробные, высвобождают эндорфины, повышающие настроение, и снижают уровень гормонов стресса.Выберите активность, которая вам нравится, и регулярно занимайтесь ею. Это может быть посещение тренажерного зала, танцы, игра в теннис, садоводство или быстрая прогулка на свежем воздухе. Если вы выбрали ходьбу, то стоит заниматься ею как минимум 5 раз в неделю по 30 минут8. СветотерапияДля борьбы с сезонными изменениями настроения может быть эффективной светотерапия, особенно в темные осенне-зимние периоды.Воздействие утреннего света (например, во время прогулки) помогает организму установить правильный режим сна и бодрствования, так как солнечный свет способствует продуцированию серотонина. Зимой, когда солнечного света меньше, уровень серотонина может упасть, что заставляет нас чувствовать себя усталыми и склонными к сезонным аффективным расстройствам.Если в ваших широтах с солнцем негусто, могут помочь специальные яркие лампы (10 000 люкс). Обычно их используют около получаса в день. Единственный минус таких ламп — высокая цена.