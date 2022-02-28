Врач назвала 8 продуктов с высоким содержанием железа
Бледность, постоянная усталость, одышка и головная боль. Что это? Вполне ожидаемый «весенний авитаминоз» или признаки какого-то другого заболевания? Давайте выясним, какое состояние может провоцировать подобные симптомы, как с ним бороться, и имеет ли оно какое-то отношение к стремительно наступающему марту.
Почему у людей возникает железодефицитная анемия
Состояние усталости, бледный вид и прочие «прелести», с которыми мы часто сталкиваемся по весне, чаще всего указывают на то, что у человека железодефицитная анемия, то есть недостаток железа в организме. У этого состояния есть вполне понятный список причин, и время года в него не входит.
Весна вообще не имеет к анемии никакого отношения, просто люди в это время чаще замечают свое плохое состояние — из-за накопившейся нехватки витамина Д, отсутствия солнца и долгой холодной зимы. Но причина плохого самочувствия обычно вполне медицинская.
Железодефицитная анемия (ЖДА) является наиболее распространенным типом анемии — состоянием, при котором в крови отсутствует достаточное количество здоровых эритроцитов, что приводит к нарушению синтеза гемоглобина. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 27% населения земного шара страдают железодефицитной анемией.
Истощение запасов железа может быть результатом кровопотери, снижения потребления, нарушения всасывания или увеличения потребности в железе. Железодефицитная анемия может возникнуть в результате скрытого желудочно-кишечного кровотечения. Взрослых старше 50 лет с железодефицитной анемией и желудочно-кишечными кровотечениями необходимо обследовать для исключения наличия злокачественных новообразований.
Как выглядит типичная железодефицитная анемия
? Бледная или желтая «желтоватая» кожа.
? Необъяснимая общая усталость, слабость или недостаток энергии (наиболее частые причины обращения людей за медицинской помощью в осеннее-зимний период).
? Одышка или боль в груди, особенно при физической активности, тахикардия (учащенный пульс).
? «Шум» в ушах.
? Головная боль, усиливающаяся при физической активности.
? Искажение вкусовых предпочтений (желание употребить в пищу песок, мел, глину, зубной порошок, лед, а также сырой фарш, непропеченное тесто, сухие крупы) и извращение обоняния (привлекают запахи бензина, ацетона, запах лаков, красок, извести).
? «Лакированный» язык (из-за атрофии сосочков языка исчезает его рельеф), также могут появиться «заеды» в уголках рта (ангулярный стоматит).
? Ломкость ногтей и выпадение волос.
Как врач диагностирует железодефицитную анемию
Врач обычно назначает пациенту сдать общий анализ крови. Диагностическими критериями анемий считают снижение уровня гемоглобина
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