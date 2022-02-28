Врач назвала 8 продуктов с высоким содержанием железа

Что такое железодефицитная анемия и какие продукты помогут с ней совладать. Разбираемся вместе с педиатром, детским эндокринологом в клинике «Рассвет» и автором блога для врачей Ириной Кирюшиной.Бледность, постоянная усталость, одышка и головная боль. Что это? Вполне ожидаемый «весенний авитаминоз» или признаки какого-то другого заболевания? Давайте выясним, какое состояние может провоцировать подобные симптомы, как с ним бороться, и имеет ли оно какое-то отношение к стремительно наступающему марту.Почему у людей возникает железодефицитная анемияСостояние усталости, бледный вид и прочие «прелести», с которыми мы часто сталкиваемся по весне, чаще всего указывают на то, что у человека железодефицитная анемия, то есть недостаток железа в организме. У этого состояния есть вполне понятный список причин, и время года в него не входит.Весна вообще не имеет к анемии никакого отношения, просто люди в это время чаще замечают свое плохое состояние — из-за накопившейся нехватки витамина Д, отсутствия солнца и долгой холодной зимы. Но причина плохого самочувствия обычно вполне медицинская.Железодефицитная анемия (ЖДА) является наиболее распространенным типом анемии — состоянием, при котором в крови отсутствует достаточное количество здоровых эритроцитов, что приводит к нарушению синтеза гемоглобина. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 27% населения земного шара страдают железодефицитной анемией.Истощение запасов железа может быть результатом кровопотери, снижения потребления, нарушения всасывания или увеличения потребности в железе. Железодефицитная анемия может возникнуть в результате скрытого желудочно-кишечного кровотечения. Взрослых старше 50 лет с железодефицитной анемией и желудочно-кишечными кровотечениями необходимо обследовать для исключения наличия злокачественных новообразований.Как выглядит типичная железодефицитная анемия? Бледная или желтая «желтоватая» кожа.? Необъяснимая общая усталость, слабость или недостаток энергии (наиболее частые причины обращения людей за медицинской помощью в осеннее-зимний период).? Одышка или боль в груди, особенно при физической активности, тахикардия (учащенный пульс).? «Шум» в ушах.? Головная боль, усиливающаяся при физической активности.? Искажение вкусовых предпочтений (желание употребить в пищу песок, мел, глину, зубной порошок, лед, а также сырой фарш, непропеченное тесто, сухие крупы) и извращение обоняния (привлекают запахи бензина, ацетона, запах лаков, красок, извести).? «Лакированный» язык (из-за атрофии сосочков языка исчезает его рельеф), также могут появиться «заеды» в уголках рта (ангулярный стоматит).? Ломкость ногтей и выпадение волос.Как врач диагностирует железодефицитную анемиюВрач обычно назначает пациенту сдать общий анализ крови. Диагностическими критериями анемий считают снижение уровня гемоглобина