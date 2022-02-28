Тарелка каши на завтрак снижает риск развития болезни Альцгеймера

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Группа японских ученых рассказала о промежуточных результатах исследования, которое длится порядка двадцати лет. Более четырех тысяч человек, принимавших участие в научной работе, подтвердили профилактические свойства клетчатки на организм человека. Сообщается, что люди, которые употребляют каждый день клетчатку, на 25 процентов реже подвергаются развитию Альцгеймера. Сильная корреляция была выявлена у людей, принимающих растворимую клетчатку. К слову, названное соединение содержится в арахисе, чечевице и горохе.Как рассказал руководитель исследования, в данные момент ученые не определили механизмы, которые запускают процесс снижения вероятности возникновения деменции. Однако связь в этом заметно прослеживается. Ученый предположил, что клетчатка эффективно борется с бактериями в кишечнике, которые служат возбудителями воспалений в головном мозге.Ранее ученые сообщали, что включение в свой рацион фруктов или овощей позитивно сказывается на состоянии пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Также волокнистые заметно снижают уровень холестерина.Напомним, клетчатка содержится в отрубях, фруктах, ягодах, овощах и других продуктах.