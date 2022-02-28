Тарелка каши на завтрак снижает риск развития болезни Альцгеймера
Как рассказал руководитель исследования, в данные момент ученые не определили механизмы, которые запускают процесс снижения вероятности возникновения деменции. Однако связь в этом заметно прослеживается. Ученый предположил, что клетчатка эффективно борется с бактериями в кишечнике, которые служат возбудителями воспалений в головном мозге.
Ранее ученые сообщали, что включение в свой рацион фруктов или овощей позитивно сказывается на состоянии пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Также волокнистые заметно снижают уровень холестерина.
Напомним, клетчатка содержится в отрубях, фруктах, ягодах, овощах и других продуктах.
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Добавил lavrentiya в категорию Неврология
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