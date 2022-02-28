Как прожить дольше: врач дает «простой диетический совет», добавляющий годы к жизни

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В последнее время появляется все больше доказательств того, что увеличению продолжительности жизни способствует определенная диетическая практика.Согласно исследованию, результаты которого опубликовал журнал PLOS, наши шансы прожить дольше увеличиваются при сокращении количества потребляемого мяса и увеличении количества растительной пищи в повседневной рационе. Об этом рассказала британский врач, эксперт по здоровью кишечника доктор Меган Росси.По словам специалиста, ключ к увеличению продолжительности жизни заключается в том, чтобы питать полезные бактерии, находящиеся в кишечнике. Таким образом, говорит доктор Росси, добавить годы к жизни может «простой диетический совет» – «по возможности добавляйте в свой рацион больше растительной пищи – она питает здоровые кишечные бактерии».Например, уточнила медик, при отсутствии противопоказаний следует чаще есть блюда из бобовых, поскольку они содержат тип клетчатки, поглощаемой полезной кишечной флорой. Доктор Росси заявила, что «добавление бобовых в рацион может добавить годы к вашей жизни».Имеющиеся исследовательские данные говорят, что рацион, который ассоциируется с более долгой продолжительностью жизни, включает бобовые, цельное зерно, орехи, а также меньше красного и переработанного мяса, подчеркнула врач. Доктор Росси конкретизировала, что следование такому формату питания может увеличить продолжительность жизни более чем на десять лет.Также данные, полученные учеными, позволяют считать, что позитивное изменение рациона в соответствии с вышеназванным может быть эффективным даже в возрасте 60 лет. Если 60-летние люди начинают следовать здоровым привычкам в питании, употреблять больше растительных продуктов, это может увеличить ожидаемую продолжительность жизни примерно на восемь лет.