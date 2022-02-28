Нехватку витамина Д нельзя восполнить только продуктами, заявили британские ученые

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Витамины группы Д синтезируются в человеческом организме при попадании кожу солнечных лучей, также Д-группа может поступать через пищу. В первом случае определяют группу, как D3, а во втором случае D2. Команда британских ученых пришла к выводу, что кальциферол невозможно получать только из пищи, для достаточного поступления витамина следует чаще находиться на Солнце, а также принимать биологически активные добавки.Сообщается, что биологи провели эксперимент, в котором участников разделили на три группы. В первой группе добровольцы принимали добавки с Д2 витамином. Во второй - Д3. Третья группа оказалась плацебо-группой. Всего эксперимент длился три месяца. Ученые отметили, что в эксперименте не учитывались солнечные лучи, так как в период проведения исследования в Англии был короткий световой день, а также шли карантинные меры. Все участники получали минимум солнечных лучей.В результате оказалось, что больше всех витаминов получила вторая группа, принимающая Д3-группу. Сообщается, что у частников значительно укрепился иммунитет. У двух других групп содержание витаминов и состояние иммунитета не изменилось.Ученые пришли к выводу, что для полноценного восполнения недостатка витаминов Д группы необходимо чаще бывать на Солнце или принимать БАДы. Отмечается, что переизбыток витамина способствует развитию онкологических заболеваний. Ученые советуют провести анализ и проконсультироваться с врачом.