Нехватку витамина Д нельзя восполнить только продуктами, заявили британские ученые
Сообщается, что биологи провели эксперимент, в котором участников разделили на три группы. В первой группе добровольцы принимали добавки с Д2 витамином. Во второй - Д3. Третья группа оказалась плацебо-группой. Всего эксперимент длился три месяца. Ученые отметили, что в эксперименте не учитывались солнечные лучи, так как в период проведения исследования в Англии был короткий световой день, а также шли карантинные меры. Все участники получали минимум солнечных лучей.
В результате оказалось, что больше всех витаминов получила вторая группа, принимающая Д3-группу. Сообщается, что у частников значительно укрепился иммунитет. У двух других групп содержание витаминов и состояние иммунитета не изменилось.
Ученые пришли к выводу, что для полноценного восполнения недостатка витаминов Д группы необходимо чаще бывать на Солнце или принимать БАДы. Отмечается, что переизбыток витамина способствует развитию онкологических заболеваний. Ученые советуют провести анализ и проконсультироваться с врачом.
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