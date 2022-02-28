Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления воды с лимоном

Ежедневное употребление воды с лимоном может позитивно сказаться на здоровье, в частности на детородной функции.И секрет тут в дополнительной дозе витамина С, которую мы получаем вместе с лимонной водой.Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.Улучшит качество яйцеклеток и сперматозоидовПо словам врача, лимонная вода содержит много витамина С. Согласно базе данных Министерства сельского хозяйства США, сок одного лимона содержит около 30 мг витамина С.Регулярное употребление воды с лимоном, богатой витамином С, очень полезно для улучшения качества спермы и яйцеклеток, а также для рождения здорового и умного ребенка.Волшебный витамин СВитамин С является природным антиоксидантом, который нейтрализует вредные свободные радикалы и защищает яйцеклетки и сперматозоиды от повреждения свободными радикалами.Витамин С может способствовать развитию фолликулов, увеличению количества и подвижности сперматозоидов, повышению фертильности и шансов на зачатие.Витамин С может помочь женщинам, которые пытаются забеременеть, улучшить тазовую “среду” и повысить функцию яичников.Лимонный сок – один из самых целебных соковОн богат (кроме витамина С):углеводами,витамином А,витамином В1,витамином В2,лимонной кислотой,яблочной кислотой,минералами, такими как кальций, калий, фосфор и железо.