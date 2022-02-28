Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления воды с лимоном

Ежедневное употребление воды с лимоном может позитивно сказаться на здоровье, в частности на детородной функции.

И секрет тут в дополнительной дозе витамина С, которую мы получаем вместе с лимонной водой.

Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Улучшит качество яйцеклеток и сперматозоидов

По словам врача, лимонная вода содержит много витамина С. Согласно базе данных Министерства сельского хозяйства США, сок одного лимона содержит около 30 мг витамина С.

Регулярное употребление воды с лимоном, богатой витамином С, очень полезно для улучшения качества спермы и яйцеклеток, а также для рождения здорового и умного ребенка.

Волшебный витамин С

Витамин С является природным антиоксидантом, который нейтрализует вредные свободные радикалы и защищает яйцеклетки и сперматозоиды от повреждения свободными радикалами.

Витамин С может способствовать развитию фолликулов, увеличению количества и подвижности сперматозоидов, повышению фертильности и шансов на зачатие.

Витамин С может помочь женщинам, которые пытаются забеременеть, улучшить тазовую “среду” и повысить функцию яичников.

Лимонный сок – один из самых целебных соков

Он богат (кроме витамина С):

углеводами,

витамином А,

витамином В1,

витамином В2,

лимонной кислотой,

яблочной кислотой,

минералами, такими как кальций, калий, фосфор и железо.
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