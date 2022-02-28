Диетолог назвал масло для профилактики болезней кровеносных сосудов

Диетолог Сергей Обложко рассказал о том, что оливковое масло можно применять для профилактики здоровья сосудов.Добавив данный продукт в рацион, можно улучшить показатели сердечно-сосудистой системы.Об этом пишут Актуальные новости.Сергей Обложко рекомендует регулярно употреблять в пищу, как оливковое масло, так и оливки в не переработанном виде. По его словам, давно доказано их положительное воздействие на сосуды. Добавив эти продукты в рацион, можно снизить риски возникновения многих заболеваний.Например, употребление в пищу масла и оливок положительно влияет на состояние стенок сосудов, а также это препятствует развитию атеросклероза. Это происходит благодаря наличию в составе продукта полезных кислот, замедляющих недуг.Кроме того, имеющиеся в масле полифенолы содержат активные антиоксидантные свойства. Также продукт воздействует на плохой холестерин, снижая его объём в сердечно-сосудистой системе. Помимо этого, на здоровье сосудов положительно влияют сухофрукты. От них стенки приобретают эластичность.Также важным фактором является наличие в этом продукте большого количества клетчатки.