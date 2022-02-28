5 неожиданных плюсов соевого соуса

Бутылочка с соевым соусом с некоторых пор стала обязательным компонентом на многих кухнях. Эта приправа не только придает приятный вкус блюдам, но и укрепляет здоровье.Источник натрияМногие люди знают, что соевый соус содержит большое количество натрия. Так, в одной чайной ложке соевого соуса 335 мг натрия. Поскольку он является одним из основных питательных веществ для человеческого организма, включая передачу нервов и контроль артериального давления, то рекомендуется ежедневное потребление от 1 500 до 2 300 мг. Тем, у кого есть какие-либо проблемы со здоровьем, лучше ограничить потребление натрия до 1 500 мг в день.Заменитель солиСчитается, что в этом соусе много соли. В какой-то степени это правильно, поскольку соль и натрий могут быть почти одинаковыми - поваренная соль состоит из натрия и хлорида. Именно натриевая часть связана с проблемами со здоровьем у людей, чувствительных к соли. На самом деле недавние исследования показали, что ферментированный соевый соус отличается от других продуктов с высоким содержанием соли в плане артериального давления и здоровья сердечно-сосудистой системы. Из-за богатого вкуса требуется меньшее количество соевого соуса, чтобы пища казалась соленой. Это означает, что соевый соус может помочь снизить потребление соли, несмотря на относительно высокое содержание в нем натрия.Антиаллергенные свойстваХотя соя является одним из наиболее распространенных аллергенов, согласно некоторым исследованиям, соевого соуса это не касается. Ферментированный соевый соус обладает антиаллергенными свойствами. Натурально сваренный соус содержит мощные противоаллергические вещества, называемые полисахаридами Shoyu (SPS), которые вырабатываются в процессе ферментации. В одном исследовании у участников с аллергией наблюдалось улучшение симптомов после приема SPS из ферментированного соевого соуса. Эксперты пришли к выводу, что соевый соус имеет большие перспективы в лечении аллергии.Антиоксидантная способностьНесколько исследований показали, что в соевом соусе очень много природного антиоксиданта, называемого изофлавоном. Природные антиоксиданты могут защитить организм от повреждения свободными радикалами, которые организм вырабатывает при переваривании пищи. Свободные радикалы ускоряют процесс старения и увеличивают вероятность возникновения проблем со здоровьем, таких как болезни сердца или рак.Противовоспалительная способностьСоевый соус помогает уменьшить последствия воспалений и улучшает общее производство желудочной кислоты. Кроме того, ферментированный соевый соус обладает антимикробными свойствами, которые эффективно защищают организм от некоторых вредных бактерий.