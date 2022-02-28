Почему вы постоянно чувствуете себя уставшим: распространенные причины

Усталость обычно вызывается недосыпом, но существуют и другие обстоятельства, способные вызывать ее, даже если вы спите рекомендуемые семь-восемь часов каждую ночь.Дефицит железа. Его недостаточность является одной из распространенных причин – дефицит железа означает, что мышцам и клетки организма получают меньше кислорода, из-за чего ему не хватает силы, выносливости и способности концентрироваться.Вы недостаточно пьете. Даже если организм лишь слегка обезвожен, это отрицательно сказывается на его энергетическом балансе. Кровь сгущается, из-за чего сердцу становится труднее эффективно перекачивать ее по телу – это вызывает ощущение физического истощения.Алкоголь перед сном. Еще одна распространенная причина, объясняющая, почему вы чувствуете себя уставшим. Хотя бокал вина вечером может расслаблять, алкоголь в крови негативно влияет на цикл сна. Если и выпить немного вина, то сделать это лучше за три-четыре часа до сна.Слишком много простых углеводов. Пища с высоким содержанием сахара и простых углеводов имеет высокий гликемический индекс, из-за чего уровень сахара в крови сильно колеблется. Это приводит к состоянию физиологической усталости, отсутствия энергии.Вы не завтракаете. Если вы постоянно чувствуете усталость, возможно, вашему организму не хватает нужной энергии, чтобы начать день. Завтрак для тела подобен бензину, питающему автомобильный двигатель: когда вы его пропускаете, то лишаете свое тело веществ, необходимых ему для ускорения метаболизма и работы мозга в начале дня.Вам не хватает физических нагрузок. Согласно исследованию Американского университета Джорджии, регулярные физические упражнения (достаточно 20 минут три раза в неделю) могут улучшать энергетический потенциал организма. Благодаря им сердечно-сосудистая система стимулируется, а мышцы снабжаются большим количеством кислорода – это препятствует возникновению усталости. Из-за недостатка движения тело хуже насыщается кислородом, что является одной из распространенных причин постоянно низкого тонуса.