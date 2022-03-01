Токсиколог Водовозов объяснил, что будет, если принимать йод «для профилактики»

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Смогут ли обычные аптечные препараты — таблетки и спиртовой раствор — защитить организм от радиации, и что они сделают с щитовидной железой.Йод из практически безобидного антисептика и материала для знаменитой «йодовой сетки» постепенно превращается в дефицит. Его начали активно закупать для профилактики на случай ядерного взрыва или ЧП на атомной электростанции — многие верят, что йод защищает от радиации, или даже говорят, что йод «выводит радиацию из организма».Это, конечно, не так. От радиоактивного излучения йод никак не поможет. Но иногда йод все же рекомендуют — в случаях, если при ЧП в воздух попадает радиоактивный изотоп йода. Дело в том, что наша щитовидная железа не умеет различать обычной йод и его «плохую» разновидность и буквально впитывает его из воздуха. В этом случае резко возрастает риск развития рака щитовидки. А если щитовидная железа наполнена стабильным, «хорошим» йодом, радиоактивный она поглощать уже не будет.В мирное время восполнить недостаток позволит обычная йодированная соль из продуктового магазина. В тревожные же времена по советам из Интернета и медиков-блогеров многие начинают использовать спиртовой раствор йода, принимают его ежедневно в месячных объемах. И делают это постоянно, для профилактики. Врачи предупреждают: это очень опасно!- Для профилактики или на всякий случай йод не работает, — предупреждает токсиколог Алексей Водовозов. — Вы можете потерять щитовидку или нанести ей тяжелейший урон, который не получится восполнить за всю оставшуюся жизнь.Врач призывает не поддаваться «йодной» панике.- Сейчас раскручивается новая истерика вокруг возможных взрывов и прочих проблем на АЭС, — говорит Водовозов. — Это уже конвертировалось в практику — люди скупают в аптеках любой йод, включая спиртовые растворы. Однако в случае техногенных катастроф на АЭС принимается йод в другой лекарственной форме и по другой схеме. В строго определенных зонах, на расстоянии 30 километров от места выброса, по сигналу штабов ГО и ЧС — и никак иначе!В реальных ЧП обычно потребуется всего одна доза конкретного препарата. Есть вероятность повторного приема, но решение примут по результатам мониторинга радиоактивной обстановки эксперты.- А при ядерном взрыве или применении «грязной бомбы», к слову, йод вообще бесполезен, — уверен Алексей Водовозов.Помимо влияния на щитовидную железу йод может вызвать серьезную аллергию вплоть до потери сознания и остановки дыхания.- От йода отказались многие страны, так как на него все чаще встречается аллергическая реакция, — предупреждает спасатель Максим Штыб.