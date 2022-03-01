Диетологи объяснили, чем опасны заменители сахара

Специалисты объяснили, какие нарушения в работе организма могут вызвать сахарозаменители. Об этом рассказали диетолог-нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.Ирина Писарева объяснила, что сахарозаменители бывают натуральными и синтетическими. При этом некоторые из них запрещены в Европе, но разрешены в России.«Я советовала бы не использовать синтетические сахарозаменители, потому, что у них есть противопоказания, которые влияют на желудочно-кишечный тракт и способствуют развитию других заболеваний. Фруктоза хоть и натуральная, но я не стала бы его рекомендовать для здоровых людей. Потому что она вызывает пищевые переносимости, аллергии, вздутия и поднимает гликемический индекс», — сообщила Ирина Писарева.Поляков уточнил, что человек не нуждается в сахаре.«Если человек полностью уберет сахар, на его здоровье это скажется самым лучшим образом. В подавляющем числе случаев использовать сахарозаменители не стоит. За исключением стевии, она относительно безобидна. Но на вкус так себе. Ну и, пожалуй, трегалоза — грибной сахар. Он редкий, производство Китай, стоит примерно 1 500 рублей за килограмм. Остальные сахарозаменители имеют определенные побочки. Часть вызывает расстройство ЖКТ, и есть те, которые могут вызывать нарушение углеводного обмена», — объяснил эксперт.Ирина Писарева порекомендовала выбирать натуральные сахарозаменители, например сироп топинамбура или виноградный сахар.