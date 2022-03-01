Снижает риск тромбозов, укрепляет сосуды: врачи назвали самое полезное для здоровья варенье

Этот сладкий десерт может помочь укрепить иммунитет и сердце. Главное — правильно его готовить и хранить, а не то последствия могут быть страшными: от отравления до рака печени.Под конец зимы доступных фруктов становится все меньше, в ход идут оставшиеся с лета запасы «закруток». К тому же Масленица уже не за горами — время доставать баночки с вареньем к блинчикам.Варенье на первый взгляд вовсе не кажется подходящим продуктом для тех, кто следит за здоровьем. Однако на самом деле у него много полезных свойств. Главное — правильно выбрать варенье и знать, кому его есть все-таки не стоит.- У любого варенья есть свои полезные свойства: например, оно хорошо поднимает настроение, так как богато серотонином, как и любой сладкий продукт.Помимо этого, в варенье содержится клетчатка, которая стимулирует работу кишечника. Еще в нем много витаминов и микроэлементов, что оказывают благоприятное влияние на организм.Отдельная тема — ягодное варенье. В ягодах много аскорбиновой кислоты (витамина С), бета-каротина, однако они при воздействии высоких температур частично разрушаются, но также в них есть РР, Е, В1, В2 и другие витамины и микроэлементы, которые достаточно термостойкие и послужат отличной профилактикой многих болезней и помогут легче справиться с уже имеющимися патологиями.Важно максимально сохранить, содержащиеся в фруктах и ягодах полезные вещества.Самый лучший вариант — это перетирать ягоды, чтобы сохранить их полезные качества, или же готовить по технологии «пятиминутка».Основная причина отказа от варенья — это большое содержание сахара, который негативно влияет на вес, здоровье зубов и может нанести большой вред при сахарном диабете и при склонности к аллергии.От варенья из кислых ягод следует отказаться и людям с повышенной кислотностью желудка, поскольку продукт может вызвать обострения гастрита и язвы желудка, — рассказывает гастроэнтеролог медицинского центра «Моситалмед» на Арбате Анна Курчина.Каждое варенье обладает своими свойствами:Малиновое — часто используют при лечении простуды, гриппа и ангины. Дело в том, что в самой ягоде есть салициловая кислота, благодаря которой варенье может действовать как жаропонижающее. Кроме того, в малине много витамина С, калия и кальция.Смородиновое — содержит много аскорбиновой и фруктовых кислот. Отлично улучшает иммунитет, укрепляет сосуды, снижает риск тромбозов и нормализует сахар в крови.Вишневое — обладает противовоспалительными свойствами. В составе вишни много витаминов А, С, Е, В. Особенно полезно такое варенье есть людям с пониженным гемоглобином.Брусничное — богато пектином, который выводит вредные вещества из кишечника и нормализует микрофлору ЖКТ. В таком варенье много полезных органических кислот.Облепиховое — кладезь витаминов А, Е, С, витаминов группы В, калия, магния и железа. Еще облепиха богата флавоноидами, которые помогают в борьбе с главной угрозой для здоровья сердечно-сосудистой системы — высоким давлением.Абрикосовое — источник каротина, который полезен для кожи и зрения. Кроме того, абрикос полезен для сердечно-сосудистой системы.Опасное вареньеИногда безобидная баночка варенья, которую вы купили в магазине или получили от заботливой бабушки, может представлять смертельную опасность. Дело в том, что у любого варенья есть свой срок годности.Если вы заметили на варенье даже самое маленькое пятнышко плесени, банку с лакомством нужно безжалостно выбросить. Дело в том, что в заплесневелом варенье уже есть афлатоксин (ядовитое вещество, вырабатываемое плесневыми грибами), который термическая обработка вряд ли разрушит. В лучшем случае такое варенье может вызвать отравление, в худшем — повысить риск столкнуться с раком печени.