Что помогает лучше засыпать: названы продукты, которыми полезно ужинать

Некоторые гормоны и химические вещества, активизирующиеся, когда мы потребляем пищу, помогают лучше засыпать.Определенные продукты, употребляемые на ужин, могут оказывать большое влияние на то, как человек спит, констатируют специалисты. В частности, врачи считают полезным ужинать продуктами, благодаря которым в организме повышается уровень триптофана, аминокислоты, являющейся строительным материалом для белков.«Триптофан необходим организму для выработки серотонина. Серотонин используется для производства мелатонина – гормона, который помогает контролировать циклы сна и бодрствования».По словам экспертов, организм не может самостоятельно производить триптофан, его мы получаем из пищи. Отличным источником этой незаменимой кислоты является индейка.Также в числе продуктов, которыми полезно ужинать, специалисты называют жирную рыбу, поскольку она является богатым источником DHA и EPA – ненасыщенных жирных кислот, регулирующих выработку серотонина.«Новые научные данные свидетельствуют , что адекватное потребление полиненасыщенных жирных кислот омега-3, включая докозагексаеновую кислоту (ДГК) и эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК), связано с улучшением качества сна», - цитирует медиков Express Health.Жирная рыба, по их словам, также является хорошим источником витамина D, который тоже играет позитивную роль в гармонизации цикла сна и бодрствования.