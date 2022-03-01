Невролог Мосин объяснил, как постоянный стресс разрушает наш организм изнутри

Если вы постоянно в стрессе, организм изнашивается на 40% быстрее, тех, кто не переживает и не нервничает по любому поводу. Но стресс может возникать даже у самых спокойных и выдержанных. тем более, что поводов для него сейчас предостаточно.Почему-то мы всегда воспринимаем термин «стресс» в негативном ключе. Но это вполне физиологическое понятие. Более того, состояние стресса нужно для организма, чтобы он мог выполнять свою привычную деятельность, адекватно реагировал на внешние раздражители. Гормоны стресса подстегивают организм и формируют в теле ответную реакцию по типу «дерись или убегай». То есть, тело активизирует работу мышц, чтобы в опасной ситуации дать отпор врагу или удрать, спасая свою жизнь.Стрессовые реакции заложены природой даже у земноводных и пресмыкающихся. У животных и людей эти реакции доведены до совершенства, они реализуются с участием целого ряда гормонов. Ключевой из них — это адреналин и кортизол. Но если стресс становится постоянным спутником, организм страдает, органы могут повреждаться, могут возникать различные патологии. «Доктор Питер» попросил Евгения Мосина, врача-невролога высшей категории, рассказать о последствиях стрессов.Бывает острый или хронический — и это важно!По продолжительности влияния можно выделить два типа стресса — это острый, но кратковременный, или хронический, длительно воздействующий стресс. Острый стресс — не всегда плохо, иногда из него можно даже извлечь пользу для организма. Но дело в силе воздействия: запредельное, слишком сильное, пусть и кратковременное влияние стресса, может навредить телу.В целом же — острый стресс (например, физическая нагрузка), помогает повысить уровень энергии, повышает концентрацию и силу мышц, стимулирует азарт, активность, помогая переносить нагрузки.Но если этот стресс постоянный, пусть даже и не очень сильный, например, это работа в ночную смену или постоянные дедлайны на работе, он может приводить к проблемам. Организм постоянно находится в напряженном состоянии: сердце и сосуды перегружены, нервная система всегда на взводе, органы работают с напряжением. Поэтому тело быстрее изнашивается, стареет.Нервное напряжение — это не стрессВажно понимать, что то, что мы воспринимаем как стресс, нередко является нервным напряжением — их важно отличать между собой. Хотя состояние нервного напряжения субъективно не очень приятное, но это все-таки только душевные волнения. А вот стресс — это задействование не только душевных переживаний, но и изменения в работе физического тела: гормональные сбои, проблемы с пищеварением, дыханием, давлением.Первые признакиЕсли стресс переходит границы физиологического состояния, начинает отрицательно влиять на тело, он может проявляться у разных людей целым рядом общих проявлений. Среди основных из них можно выделить:постоянное напряжение мышц;скрип зубами по ночам (его называют бруксизмом);вегетососудистая симптоматика в виде дрожи в конечностях, приступов потливости, утомляемости, головной боли, постоянно холодных рук и ног;учащенное сердцебиение, периодически возникающие боли в груди;проблемы с пищеварением — схваткообразные боли в животе, тошнота, поносы или запоры;расстройства пищевого поведения, из-за которых вес прибывает или теряется;частые простуды, инфекции, которые возникают из-за снижения иммунной защиты;нарушения сна;проблемы с когнитивными функциями — нарушение концентрации внимания, проблемы памяти;эмоциональные расстройства — постоянная подавленность, тревожность, пессимизм;проблемы с либидо;невозможность полноценно расслабляться.Если на этом этапе не предпринимается никаких действий по борьбе со стрессом, постепенно страдает метаболизм, гормональный фон, возникают проблемы со здоровьем, хронические «болячки».Последствия стресса: от гипертонии до алкоголизмаЕсли это длительный стресс, он может провоцировать различные проблемы со здоровьем, либо усугубляет имеющиеся патологии, провоцирует их быстрое прогрессирование. Особенно сильно стресс влияет на следующие болезни:Разные формы аритмий, гипертония, инфаркт. Особую группу риска составляют те люди, у которых уже имеются начальные стадии болезни — стресс, особенно длительный, за счет выделения гормонов, значительно ухудшает состояние.Приобретенные иммунодефициты связаны с повышением активности стрессовых гормонов, выделяемых в кровь. Они обладают иммунодефицитным эффектом, подавляя активность иммунных клеток.Проблемы с пищеварением — это гастриты, синдром раздраженной кишки или язвенный колит.Проблемы с кожей — псориатические поражения, частичная или тотальная алопеция, появление прыщей (акне).Страдает обмен веществ и развивается метаболический синдром. Нарушения гормонального статуса приводят к тому, что страдает вес, его невозможно контролировать при помощи различных диет и физической нагрузки.Могут нарушаться когнитивные функции, страдает психика и формируются неврозы или депрессии, возникают поведенческие нарушения. Гормоны стресса резко подавляют работу стволовых клеток в области гиппокампа, нарушаются связи между нервными клетками, страдает процесс образования новых мозговых связей.При воздействии стресса может формироваться зависимость от препаратов или алкоголя. Есть практически прямая связь между уровнем хронического стресса и развитием злоупотребления психоактивными средствами.