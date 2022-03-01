Врач Мясников назвал вредные пищевые привычки из советского прошлого

Хотя после жизни в советском государстве прошло несколько десятков лет, некоторые пищевые привычки, бытующие в том прошлом, сохранились до сих пор.Известный российский врач Александр Мясников затронул тему вредных пищевых привычек из советского прошлого. Одной из таковых медик считает пристрастие к супам. Согласно советским стандартам питания, супом должен был начинаться обед – считалось, что первое, то есть, жидкое блюдо помогало процессам пищеварения, способствовало выделению желудочных соков и хорошему усвоению следовавшего затем второго блюда в виде твердой пищи.Мясников заметил, что такую привычку можно было бы считать хорошей при условии, что съедаемый на первое суп является постным и несоленым. Но на практике он часто представляет собой кушанье с высоким содержанием жира и соли, а такой состав скорее вреден, поскольку способствует избыточной нагрузке на поджелудочную железу и желудок, повышает риск ухудшения в состоянии сосудистой системы.Медик убежден, что более полезной в этом плане привычкой является японская традиция –«японцы пьют перед приемом пищи теплую воду».Еще одной вредной пищевой привычкой из советского прошлого Мясников считает употреблять разнообразные блюда, закусывая их хлебом.«Есть все вместе с хлебом нужно только изможденным и худым, так как в хлебе содержится огромное количество калорий, соли, высокий гликемический индекс – все то, что ведет к ожирению», - пояснил врач.Доктор Мясников подчеркнул, что не считает вредным хлеб как таковой, главная проблема – это избыточное потребление.