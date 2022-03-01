Врач Мясников назвал вредные пищевые привычки из советского прошлого
Известный российский врач Александр Мясников затронул тему вредных пищевых привычек из советского прошлого. Одной из таковых медик считает пристрастие к супам. Согласно советским стандартам питания, супом должен был начинаться обед – считалось, что первое, то есть, жидкое блюдо помогало процессам пищеварения, способствовало выделению желудочных соков и хорошему усвоению следовавшего затем второго блюда в виде твердой пищи.
Мясников заметил, что такую привычку можно было бы считать хорошей при условии, что съедаемый на первое суп является постным и несоленым. Но на практике он часто представляет собой кушанье с высоким содержанием жира и соли, а такой состав скорее вреден, поскольку способствует избыточной нагрузке на поджелудочную железу и желудок, повышает риск ухудшения в состоянии сосудистой системы.
Медик убежден, что более полезной в этом плане привычкой является японская традиция –
«японцы пьют перед приемом пищи теплую воду».
Еще одной вредной пищевой привычкой из советского прошлого Мясников считает употреблять разнообразные блюда, закусывая их хлебом.
«Есть все вместе с хлебом нужно только изможденным и худым, так как в хлебе содержится огромное количество калорий, соли, высокий гликемический индекс – все то, что ведет к ожирению», - пояснил врач.
Доктор Мясников подчеркнул, что не считает вредным хлеб как таковой, главная проблема – это избыточное потребление.
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