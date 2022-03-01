Меньше сахара! Медики назвали 5 причин, почему его потребление нужно сократить

Медики считают, что многим людям нужно есть меньше сахара, поскольку его чрезмерное потребление подвергает организм риску различных осложнений со здоровьем.Дает больше энергии. Люди, активно потребляющие сахар, сталкиваются с тем, что их уровень энергии постоянно колеблется: после приема сахара следует его резкое повышение, после чего – такое же резкое падение. Подобные колебания провоцируют чрезмерную усталость. Сократив потребление сахара, вы сделаете свою выработку энергии более сбалансированной, что поможет лучше чувствовать себя в течение дня.Уменьшает уровень воспаления. Злоупотребление сахаром ведет к активизации процессов воспаления. Это подвергает организм риску таких проблем со здоровьем, как ожирение, диабет, головные боли, аллергии и т. д. Сокращение потребления сахара может очень помочь, уменьшая случаи заболеваний, связанных с воспалением.Улучшает психическое здоровье. Еще одна причина, почему нужно сократить количество сахара в рационе, связана с психоэмоциональным здоровьем. Медики объясняют, что снижение уровня воспаления, происходящее в таком случае, помогает нервной системе лучше справляться с изменениями настроения, стрессом, беспокойством, депрессией.Способствует профилактике и обратимости диабета. Хорошо известно, что потребление сахара человеком может напрямую влиять на его здоровье в связи с тем, как из-за этого меняется содержание глюкозы в крови. Медики констатируют: ограничивая потребление сладкого, диабетики могут эффективно управлять своим состоянием. Для людей, не болеющих диабетом, снижение потребления сахара снижает риск развития преддиабета.Помогает контролировать вес. Научные исследования и медицинская практика показывают: сокращение сахара может не только снизить риск ожирения и нежелательного увеличения веса, но также улучшает чувствительность к инсулину, препятствует развитию резистентности к нему, что обеспечивает защиту не только от накопления жира, но и возникновения диабета 2 типа.