Врач рассказала, как определить причину боли внизу живота

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Боль внизу живота обычно ассоциируют с менструацией или отравлением. Однако на самом деле этот симптом может указывать и на другие болезни. В том числе — на проблемы с психикой.Врачи напоминают: игнорировать любую боль опасно, ведь она сигнализирует о том, что с организмом что-то не так.Женщины особенно часто сталкиваются с неприятными ощущениями внизу живота. Для того чтобы понять, что именно болит, надо знать о возможных причинах этого симптома.Заведующий амбулаторно-консультативным отделением «Центр профилактики и лечения невынашивания беременности» родильного дома №1(специализированного) в Санкт-Петербурге, врач акушер-гинеколог высшей категории, врач ультразвуковой диагностикиДля начала разберемся, что такое «боль внизу живота».Это чувство возникает на фоне сокращения гладкой мускулатуры, которая входит в состав стенок почти всех внутренних органов, особенно полых органов, таких как кишечник, мочевой пузырь, матка, маточные трубы. То есть в стенке органов находятся мышечные клетки, которые мы не можем контролировать так, как например, мышцы руки, ноги, шеи.Но эти мышечные клетки играют важнейшую роль и она у каждого своя: клетки кишечника продвигают пищу, клетки мочевого пузыря опорожняют его во время мочеиспускания, клетки матки занимаются родами, клетки маточных труб продвигают яйцеклетку или эмбрион внутрь матки.Как понять, что именно болит?Если болит в кишечнике, то:Болит в одном или другом боку;Боли сопровождаются газообразованием, нарушением стула и прочими подобными симптомами;Боли носят спастический характер, облегчаются приемом спазмолитических препаратов.Если боли связаны с мочевым пузырем:Боли сопровождаются неприятными ощущениями во время мочеиспускания;Боли сопряжены с изменениями в анализах мочи.Если боли вызваны проблемами с маткой, то здесь все сложнее.Так, через боль может давать о себе знать дисменорея. Это состояние возникает на 1-4 день менструального цикла. Женщины описывают боль, которая появляется незадолго до или в начале кровотечения и продолжается до 72 часов. Боль локализуется в надлобковой области и может «отдавать» в верхнюю часть бедра или спину.Интенсивность боли обычно достигает максимума через 24-36 часов после начала менструации, и ее продолжительность редко превышает несколько дней.Первичная дисменорея является результатом повышенной секреции простагландинов — это специальные вещества, стимулирующие интенсивные сокращения мышцы матки.Кроме того, болеть низ живота может на фоне эндометриоза. Это заболевание тоже имеет четкую связь с менструальным циклом. Проявляется через сильные боли, как при дисменорее (по сути, эндометриоз — это и есть вторичная дисменорея), которые локализуются по центру внизу живота.Другие болезни могут провоцировать боли в районе маточных труб. У этого явления может быть несколько причин.Например, такая боль появляется при внематочной беременности. Есть несколько признаков этого состояния: у женщины с внематочной беременностью повышен ХГЧ крови (гормон беременности), положительный тест на беременность, задержка менструации.Кроме того, боль может появляться на фоне скопления жидкости при воспалении маточных труб. Выявить его можно с помощью анализа крови.Когда причина болей внизу живота — в головеКроме всего вышеперечисленного, есть такое понятие, как «хроническая тазовая боль», которая, по мнению специалистов, в 70% случаев лечится у психотерапевтов. Это состояние проявляется в виде боли в нижней части живота или таза, которая появляется на протяжении долгого времени и которая не связана с менструацией, половым актом или беременностью.Это достаточно распространенное явление, поражающее каждую шестую взрослую женщину. Этимология ее во многом пока неясна. Хроническую тазовую боль следует рассматривать как симптом с рядом сопутствующих факторов, а не как отдельный диагноз.К.м.н, врач акушер-гинеколог, главный врач клиники «Мама и малыш»- Если женщина отмечает, что боль появляется в середине цикла и только в одной половине живота, скорее всего, это симптомы овуляции. Неприятные ощущения в этом случае могут быть достаточно резкими, но длятся обычно не более 1-2 дней.Боль внизу живота, не связанная с циклом, может быть симптомом воспаления придатков. Это бывает, когда женщина переохлаждается. Боль при воспалении придатков бывает одно- или двусторонней, может отдавать в пах и сопровождаться повышением температуры.Боли внизу живота могут появляться при наличии новообразований в малом тазу. Так, кисты яичников, растягивая капсулу, дают односторонний болевой синдром, который значительно усиливается при физической активности и половом контакте. При крупных миоматозных узлах боль, как правило, ноющего характера и небольшой интенсивности.Еще живот может болеть на фоне аппендицита. Как рассказал хирург Мариинской больницы Акмырат Каррыбаев, сильной острой боли при первых приступах острого аппендицита, как думают некоторые, обычно не бывает. Единственный специфичный симптом — боль в правой подвздошной области (между нижними ребрами и костями таза, в переднебоковой части стенки живота). Сначала боль скорее ноющая — человек с ней спокойно может даже ходить. Затем неприятные ощущения усиливаются, особенно если дело дошло до перитонита — опасного осложнения аппендицита.- Боли внизу живота могут быть связаны с воспалительными процессами в органах малого таза. Их могут спровоцировать инфекции, передаваемые половым путем: трихомонады, хламидии, гонококк, микоплазма genitalium.Если говорить о причинах боли в животе, не связанных с репродуктивной системой, то их можно поделить на четыре группы:Процессы, протекающие в кишечнике — синдром раздраженного кишечника, колит;Процессы, протекающие в мочевом пузыре — цистит;Процессы, протекающие в опорно-двигательном аппарате — болезни мышц и суставов;Процессы, связанные с нервной системой — защемление нервов.Что делать, если болит низ живота?Нужно ответить себе на несколько вопросов:Определите возможную причину: после чего боль появилась или усилилась (физическая нагрузка, прием пищи или голод, половые контакты)? Гуглить и «подтягивать» симптомы не нужно. Если видимых причин нет — это тоже важный момент!Продолжительность боли: это несколько мгновений, минут, часов или это постоянная боль?Что облегчает боль? Боль проходит самостоятельно? Или в покое (нужно сесть/лечь/остановиться)? Или вы принимаете препараты? Если да, то какие?Связь с менструальным циклом: когда болит? Накануне или в первые дни менструации, или может быть ровно на 14-й день? Если вы ведете менструальный календарь, то это легко отследить.Какие еще есть жалобы? Подъем температуры? Тошнота/рвота? Выделения из половых путей (кровянистые, гнойные)? Что еще идет не так?Как определить почему болит живот именно сейчас? Прийти на очный прием к врачу! Только после осмотра, при пальпации, по ряду симптомов и ваших ответов на эти вопросы можно установить источник болей и сформировать дальнейший план обследования и лечения.