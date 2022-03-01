Доктор Мясников: любимый россиянами продукт может угрожать здоровью

Известный медик советует россиянам с осторожностью есть соусы готового производства, включая любимые ими кетчуп и майонез.Доктор Александр Мясников предупредил соотечественников:«Промышленные соусы, которые все любят и едят едва ли не каждый день, могут представлять угрозу для здоровья».Врач уточнил, что одна из причин, объясняющих, почему данный продукт может быть нежелательным в рационе, – это его высокая калорийность. Например, кетчупу его обеспечивают многие компоненты, о которых потребитель может даже не подозревать.«В составе кетчупа сахар, мука, соль, загустители, консерванты», - сказал доктор Мясников.Врач добавил, что многие люди оставляют емкости с соусами на столе, не убирая их в холодильник между приемами пищи. Такая привычка чревата риском отведать испортившийся продукт и заполучить инфекцию.Еще один соус, о котором медик высказался скептически, – соевый.«Соевый соус содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников», - сказал Александр Мясников.По его мнению, если и есть блюда с соусами, то лучше готовить их самостоятельно без добавления искусственных добавок. В целом, подчеркивает врач, здоровая еда не предполагает большого количества соли и специй.