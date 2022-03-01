Нутрициолог Степанова назвала неожиданную причину повышенной утомляемости и слабости

По словам специалиста, к таким последствиям может привести отказ от обычной соли.Некоторые считают соль «белым ядом», и убирают солонку подальше от стола или вовсе не покупают ее. Нутрициолог Алена Степанова напоминает, что для здорового человека соль нужна, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма.«Ионы натрия, содержащиеся в соли, участвуют в сокращении мышечных волокон, передаче нервных импульсов. Поэтому полный отказ вызывает повышенную утомляемость, общую слабость, появление нервно-мышечных расстройств», — рассказала Алена Степанова РИА Новостям.Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослому необходимо съедать в день не более 5 грамм соли.Однако, если у человека есть определенные заболевания, потребление соли надо ограничивать еще больше. Это касается людей, страдающих, к примеру, гипертонией, глаукомой, туберкулезом, почечной недостаточностью, язвой желудка. По словам нутрициолога, при таких состояниях организм не способен справиться с переработкой хлористого натрия, в итоге соленая пища только ухудшает течение заболевания и тоже снижает работоспособность человека.10 болезней, к которым приводит избыток соли в пищеМедики постоянно напоминают, что за количеством соли в своем рационе надо следить. Если ее слишком много, можно заработать следующие болезни:Гипертония;Ожирение;Боль в суставах;Сердечная недостаточность;Остеопороз;Инсульт;Рак желудка;Рассеянный склероз.На заметкуДиетолог Инна Кононенко рассказала, чем отличаются разные виды соли (белая поваренная, морская, йодированная, черная, розовая гималайская, кельтсткая и кошерная) и какую из них лучше выбрать для приготовления еды.Но иногда бывает, что и не хочешь пересаливать еду, но переборщил с приправой случайно — получается не только вредно, но и не вкусно. Специалисты поделились несколькими кулинарными секретами, как убрать излишек соли из блюд и сделать их съедобными.