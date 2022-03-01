Медики назвали орех, улучшающий защиту мозга от инсульта

Медики советуют употреблять миндаль, он препятствует образованию холестериновых бляшек в артериях.Миндаль был назван специалистами одним из лучших продуктов, обеспечивающих защиту головного мозга от инсульта. Этот орех богат магнием, чье позитивное действие на ЦНС давно известно ученым.«Употребление магния в достаточном количестве позволяет снизить риск инсульта на 30%», - констатируют специалисты.Кроме того миндаль содержит высокую концентрацию витамина Е – его полноценное потребление обеспечивает профилактику атеросклероза, ключевого фактора развития инсульта. Атеросклероз характеризуется накоплением холестерина и образованием его бляшек на стенках кровеносных артерий. Со временем это повышает риск сужения внутриартериального пространства и ухудшения проводимости кровотока, а также тромбоза.В дополнение к витаминам миндаль насыщен клетчаткой: при ее усвоении организмом замедляется выделение холестерина в кровь, что обеспечивает профилактику его высокого уровня.