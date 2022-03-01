Медики назвали орех, улучшающий защиту мозга от инсульта
Миндаль был назван специалистами одним из лучших продуктов, обеспечивающих защиту головного мозга от инсульта. Этот орех богат магнием, чье позитивное действие на ЦНС давно известно ученым.
«Употребление магния в достаточном количестве позволяет снизить риск инсульта на 30%», - констатируют специалисты.
Кроме того миндаль содержит высокую концентрацию витамина Е – его полноценное потребление обеспечивает профилактику атеросклероза, ключевого фактора развития инсульта. Атеросклероз характеризуется накоплением холестерина и образованием его бляшек на стенках кровеносных артерий. Со временем это повышает риск сужения внутриартериального пространства и ухудшения проводимости кровотока, а также тромбоза.
В дополнение к витаминам миндаль насыщен клетчаткой: при ее усвоении организмом замедляется выделение холестерина в кровь, что обеспечивает профилактику его высокого уровня.
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