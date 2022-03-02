Названы продукты, снижающие риск появления тромбоза

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С риском закупоривания сосудов, вен и артерий сталкиваются в первую очередь те, чья кровь обладает повышенной вязкостью.Полезным напитком для разжижения крови считается зеленый чай. Он помогает очищению сосудов от холестериновых бляшек и не дает эритроцитам «склеиваться». Какао-порошок в умеренных количествах также неплохо справляется с этой задачей. Однако не стоит забывать о его калорийности.Среди ягод пациентам с «густой кровью» следует обратить внимание на малину. Содержащийся в ягодах кумарин помогает нормализовать свертываемость крови, а магний и витамин К – наладить работу сердечно-сосудистой системы, укрепить капилляры.Помогут в борьбе с тромбозом лимоны, которые стимулируют работу печени и предотвращают варикоз, а также сельдерей. Он уменьшает холестерин и повышает метаболизм, способствует похудению. Хлорогеновая кислота, содержащаяся в помидорах, снижает давление у гипертоников.Некоторые специи, а именно корица, перец, имбирь и куркума, также помогают в разжижении крови.