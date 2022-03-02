Мифы о похудении, в которые почему-то продолжают верить

Похудеть к лету — программа минимум для большинства женщин, когда зима уже начинает сдавать права. Но у каждой ли представительницы слабого пола получается скинуть лишнее и получить талию мечты в срок? Мы не уверены. Диетологи заявляют, что наши килограммы остаются часто из-за того, что вы продолжаете верить в мифы о похудении, которые так и не доказали свою состоятельность. Мы решили изучить самые популярные мифы и выяснить, во что уже пора перестать верить.Миф #1. Никаких сладостей!Хорошая новость — не все сладости одинаково вредны для фигуры. Натуральные пастила, зефир, а также желе и сухофрукты могут помочь решить проблему постоянной тяги к сладкому. Но даже если вам тяжело отказаться от любимых пирожных или шоколада, не стоит так жестко подавлять волю — диетологи рекомендуют рассчитать, какое количество вашего любимого десерта впишется в суточную норму калорий. Если же десерт содержит слишком много жиров и простых углеводов, ограничьтесь небольшой порцией раз в неделю или две. Мера — наше все.Миф #2. Отложите вилку после шести вечераОдин из самых живучих мифов. Да, диетологи не рекомендуют увлекаться мясными и другими тяжелыми блюдами в вечернее время, однако это совсем не значит, что нужно голодать, если хочется перекусить. Правило отказа от пищи после шести работает только в том случае, если вы ложитесь спать в девять вечера. Как мы уже говорили, самое главное — не превышать суточную норму калорий. Чтобы ваше похудение проходило максимально эффективно, обратитесь за помощью к диетологу, который разработает индивидуальный план питания.Миф #3. Если стать вегетарианцем, можно быстро похудетьСчитается, что вегетарианцы могут похвастаться идеальной фигурой, но это не всегда так. Люди, придерживающиеся растительной диеты и имеющие хорошую фигуру, чаще всего увлекаются спортом и с его помощью забывают о лишних кило. Пищевые предпочтения сами по себе не смогут подарить вам тело мечты. Важно помнить, что многие фрукты могут прибавить вам не меньше килограммов, чем любимые тортики и пирожные. Кроме того, если вы не готовы поддерживать организм необходимыми добавками, которые необходимы всем вегетарианцам, лучше не начинать эту «историю».Миф #4. Употребляем только обезжиренные продуктыНа самом деле, обезжиренные продукты не только не помогут быстрее похудеть, но и могут нанести вред организму. Дело в том, продукты, полностью лишенные необходимых жиров, не дадут многим процессам в вашем организме осуществляться в полном объеме. Недостаток жиров приводит к сбоям в выработке гормонов, а также усложняет процесс всасывания необходимых веществ, например, кальция. И не стоит забывать, что из-за отсутствия нормального вкуса продукта, производители не стесняются добавлять сахар и добавки, которые едва ли будут способствовать похудению.