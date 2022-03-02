Мифы о похудении, в которые почему-то продолжают верить
Миф #1. Никаких сладостей!
Хорошая новость — не все сладости одинаково вредны для фигуры. Натуральные пастила, зефир, а также желе и сухофрукты могут помочь решить проблему постоянной тяги к сладкому. Но даже если вам тяжело отказаться от любимых пирожных или шоколада, не стоит так жестко подавлять волю — диетологи рекомендуют рассчитать, какое количество вашего любимого десерта впишется в суточную норму калорий. Если же десерт содержит слишком много жиров и простых углеводов, ограничьтесь небольшой порцией раз в неделю или две. Мера — наше все.
Миф #2. Отложите вилку после шести вечера
Один из самых живучих мифов. Да, диетологи не рекомендуют увлекаться мясными и другими тяжелыми блюдами в вечернее время, однако это совсем не значит, что нужно голодать, если хочется перекусить. Правило отказа от пищи после шести работает только в том случае, если вы ложитесь спать в девять вечера. Как мы уже говорили, самое главное — не превышать суточную норму калорий. Чтобы ваше похудение проходило максимально эффективно, обратитесь за помощью к диетологу, который разработает индивидуальный план питания.
Миф #3. Если стать вегетарианцем, можно быстро похудеть
Считается, что вегетарианцы могут похвастаться идеальной фигурой, но это не всегда так. Люди, придерживающиеся растительной диеты и имеющие хорошую фигуру, чаще всего увлекаются спортом и с его помощью забывают о лишних кило. Пищевые предпочтения сами по себе не смогут подарить вам тело мечты. Важно помнить, что многие фрукты могут прибавить вам не меньше килограммов, чем любимые тортики и пирожные. Кроме того, если вы не готовы поддерживать организм необходимыми добавками, которые необходимы всем вегетарианцам, лучше не начинать эту «историю».
Миф #4. Употребляем только обезжиренные продукты
На самом деле, обезжиренные продукты не только не помогут быстрее похудеть, но и могут нанести вред организму. Дело в том, продукты, полностью лишенные необходимых жиров, не дадут многим процессам в вашем организме осуществляться в полном объеме. Недостаток жиров приводит к сбоям в выработке гормонов, а также усложняет процесс всасывания необходимых веществ, например, кальция. И не стоит забывать, что из-за отсутствия нормального вкуса продукта, производители не стесняются добавлять сахар и добавки, которые едва ли будут способствовать похудению.
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