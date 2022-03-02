Как часто нужно менять подушки

Вполне возможно, что из-за своей подушки вы сталкиваетесь с прыщами, больным горлом и даже больной шеей. Эксперт рассказал, что подушки необходимо менять ежегодно, а мыть каждые три месяца.Если вам бывает тяжело заснуть по ночам, или вы просыпаетесь разбитым, с больным горлом или болями в шее, то самое время заменить подушку. По мнению экспертов в области здорового сна, эту замену необходимо делать каждые один-два года, поскольку подушки прогибаются, в них скапливается огромное количество пылевых клещей, что провоцирует множество проблем со здоровьем. Так специалист в области выбора постельного белья из Великобритании Мартин Сили (Martin Seeley) заявил, что периодичность смены подушек зависит от целого ряда факторов, включая их разновидность и позу во сне.Проверить, нужно ли менять подушку, довольно просто. Согните ее пополам, а затем разогните обратно и посмотрите, восстановила ли она прежнюю форму. Если подушка остаётся сильно деформированной, и для придания ей прежней формы требуется немало усилий, самое время её заменить. Особенно актуально подобное в том случае, если вы сталкиваетесь с постоянными нарушениями сна и частыми пробуждениями по ночам. И тогда, когда вы перестали быстро засыпать в привычной и удобной для вас позе, потеряв необходимую поддержку головы и плеча.Кроме того, не только наволочки нуждаются в стирке, но и сами подушки. Их необходимо стирать каждые три месяца, ведь они впитывают в себя гигантское количество разного рода мелких частиц, а также пылевых клещей, способствующих развитию аллергических реакций и бесчисленного количества многих других проблем со здоровьем. Но даже при условии этой чистки подушки её всё равно необходимо менять раз в один-два года.