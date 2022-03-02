Почему носить узкие джинсы опасно для здоровья

Джинсы скинни — это бессмертная классика, но не стоит ими злоупотреблять. Регулярное ношение узких штанов может привести к развитию серьезных заболеваний.ИзжогаДжинсы могут оставлять глубокие и чувствительные борозды вокруг талии, если носить их слишком долго. Тесная одежда, которая давит на живот, может вызвать кислотный рефлюкс — одну из самых распространенных проблем с кишечником. И даже если женщина абсолютно здорова, шанс возникновения изжоги велик при регулярном ношении узких джинс в течение двух недель.Боль в ногахЕсли проводить слишком много времени в узких джинсах, особенно часто передвигаясь или сидя на корточках в течение дня, это может привести к повреждению мышц и нервов ног. Сочетание узких джинсов и узких ремней также может спровоцировать онемение, боль и покалывание в передней части бедер — состояние, также известное как синдром Бернарда-Рота.ВульводинияЕжедневное ношение скинни может увеличить риск заражения определенными инфекциями и привести к вульводинии. Это состояние, характеризующееся хронической болью в интимной области. Исследователи обнаружили, что у женщин, которые надевают узкие джинсы более четырех раз в неделю, вероятность развития вульводинии возрастает в два раза.