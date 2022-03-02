Врач рассказал какие лекарства должны быть в домашней аптечке

В ходе последних событий россияне беспокоятся из-за цен на лекарственные препараты. Принято считать, что из-за западных санкций аптечная корзина заметно подорожает. Лев Авербах, занимающий должность главного врача частной скорой помощи Coris, в ходе интервью изданию “Слово и Дело” поделился о том, какие препараты лучше купить сейчас, а также рассказал какие лекарства должны быть всегда в домашней аптечке.Лев Авербах подтвердил всеобщее опасения касательно цен, однако отметил тот факт, что подорожание коснется только импортных препаратов. К слову, на российском рынке импортные лекарства занимают примерно 30 процентов. Тем не менее Лев посоветовал людям с хроническими заболеваниями поскорее запастись годовым запасом необходимых лекарств. Как сказал Авербах, это более связано с возможным ажиотажем вокруг лекарств, нежели с повышением цен. Как известно, в период начала пандемии полки аптек быстро опустели. Сейчас может произойти аналогичное, но с меньшим масштабом.Также в ходе интервью Лев рассказал, что в каждом доме должны быть своего рода “тревожный чемоданчик” вне зависимости от ситуаций во внешней или внутренней политике. По словам главного врача, в такую аптечку обязательно должны входить антисептики, анальгетики, йод, бинты, жгуты, спирт, пластыри, активированный уголь и жаропонижающие.