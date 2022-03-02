Врач рассказал какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Лев Авербах подтвердил всеобщее опасения касательно цен, однако отметил тот факт, что подорожание коснется только импортных препаратов. К слову, на российском рынке импортные лекарства занимают примерно 30 процентов. Тем не менее Лев посоветовал людям с хроническими заболеваниями поскорее запастись годовым запасом необходимых лекарств. Как сказал Авербах, это более связано с возможным ажиотажем вокруг лекарств, нежели с повышением цен. Как известно, в период начала пандемии полки аптек быстро опустели. Сейчас может произойти аналогичное, но с меньшим масштабом.
Также в ходе интервью Лев рассказал, что в каждом доме должны быть своего рода “тревожный чемоданчик” вне зависимости от ситуаций во внешней или внутренней политике. По словам главного врача, в такую аптечку обязательно должны входить антисептики, анальгетики, йод, бинты, жгуты, спирт, пластыри, активированный уголь и жаропонижающие.
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