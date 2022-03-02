Названо варенье для профилактики тромбоза

Варенье из ягод, приготовленное по технологии «пятиминутка», наиболее полезно для здоровья, считает гастроэнтеролог Анна Курчина. Также эксперт рассказала о том, кому с этим лакомством нужно быть осторожнее.

Смородиновое варенье помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние сосудов, что и будет профилактикой образования тромбов. Однако людям с повышенной кислотностью желудка следует быть осторожными с лакомством, приготовленным из кислых ягод.

Благоприятно на сердечно-сосудистую систему влияют облепиховое и абрикосовое варенье, а малиновое оказывает дополнительный жаропонижающий эффект.

Эксперт предупредила, что при обнаружении плесени в банке с вареньем нужно немедленно его выбросить. Если испорченный продукт употреблять в пищу, то это чревато не только отравлением, но и более тяжелыми последствиями.
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