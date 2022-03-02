Учёные перечислили продукты, которые могут замедлить старение мозга

Процессы старения невозможно остановить. В течение жизни организм меняется и устает. Однако эти процессы можно замедлить. Специалисты утверждают, что помочь в борьбе со старостью могут некоторые изменения в рационе питания.Исследование, проведенное ещё в 2018 году показало удивительные свойства листовой зелени. Выяснилось, что кудрявая капуста, шпинат и другая зелень могут способствовать замедлению процессов старения.Учёным удалось доказать, что эти овощи положительно влияют на мозг и организм в целом, предотвращая нарушение когнитивных функций. Это обеспечивают нитраты, лютеин, фолиевая кислота, бета-каротин и витамин К, которые в значительных количествах имеются в их составе.Также удалось зафиксировать более медленное снижение когнитивных функций у людей, которые в среднем употребляют 1,3 порции листовой зелени в день. Их мозг в среднем на 11 лет моложе реального возраста.Исследователи утверждают, что зелень имеет положительное влияние как на людей пожилого, так и среднего возраста. Помимо этого, доказано, что употребление шпината и капусты снижает риск развития сахарного диабета, рака и развития сердечно-сосудистых патологий. Таким образом учёные рекомендуют людям включить в свой рацион листовую зелень с целью поддержать здоровье и замедлить старение.