Что нужно и что не нужно делать, оказывая помощь при инсульте — инструкция

Вместе в врачом-неврологом Александром Кохендерфером разбираемся, как надо действовать, если у вашего близкого человека произошла сосудистая катастрофа.Давно известно, насколько важна скорость оказания медицинской помощи для пациентов, перенесших инсульт. Если лечение было начато вовремя, то больной имеет все шансы на восстановление и нормальную жизнь после инсульта.Международное исследование, представленное на Всемирном конгрессе по инсульту в Монреале несколько лет назад, показало, что каждый час задержки приводит к сокращению или снижению качества жизни, а также к значительному увеличению затрат на здравоохранение и социальные расходы. Важно как можно скорее начать лечение пациентов, перенесших инсульт, чтобы повысить их шансы на выздоровление.Но сначала нужно убедиться, что у вашего близкого случился именно инсульт. В целом, под инсультом понимают острое нарушение мозгового кровообращения. Это приводит к тому, что некоторые участки мозга повреждаются, погибают и перестают выполнять свои функции. У такого состояния есть вполне четкие критерии.Признаки и симптомы инсультаПроблемы с речью и пониманием того, что говорят другие. Человек может испытывать замешательство, говорить нечленораздельно, с трудом понимать обращенную речь.Паралич или онемение лица, руки или ноги. У больного может развиться внезапное онемение, слабость или паралич лица, руки или ноги. Такое состояние часто затрагивает только одну сторону тела.Проблемы со зрением. У человека может внезапно появиться помутнение, затемнение или двоение предметов в одном или обоих глазах.Головная боль. Внезапная сильная головная боль, которая может сопровождаться рвотой, головокружением или нарушением сознания.Проблемы с ходьбой. Больной может споткнуться или потерять равновесие. Часто у человека возникает внезапное головокружение или потеря координации.По данным клиники MayoДля быстрой диагностики инсульта используйте так называемый FAST-тест, который может провести даже человек без медицинского образования:Face (лицо). Попросите человека улыбнуться и показать зубы. При инсульте теряется симметрия — угол рта с одной стороны провисает и улыбка получается искривленной.Arm (рука). Попросите человека поднять руки под углом 90° в положении стоя и на 45° в положении лежа. При инсульте сделать это невозможно, поскольку одна рука будет опускаться.Speech (речь). Попросите человека сказать четко и громко какую-нибудь фразу. При остром нарушении мозгового кровообращения речь становится невнятной и неразборчивой.Time (время). Как можно скорее вызовите скорую помощь. У врачей есть 3-4 часа, чтобы помочь пострадавшему.Врача стоит вызвать даже если какие-то симптомы исчезли или появляются время от времени.Что делать до приезда скорой помощиДо приезда врачей обеспечьте покой больному. Если человек без сознания, уложите его на бок, если сознание не утеряно, то на спину, приподняв голову и плечи приблизительно на 30 градусов (можно подложить под шею и плечи подушку, шарф или кофту).Расстегните сдавливающую одежду и откройте окна, если приступ случился в помещении.Во время ожидания скорой помощи следите за пульсом, дыханием и, по возможности, за артериальным давлением. При неритмичном дыхании или при прекращении сердцебиения начните сердечно-легочную реанимацию.Что нельзя делать при инсультеПеремещать больного и давать ему любые медикаменты.Пытаться привести человека в чувство с помощью нашатырного спирта. Такие действия могут нарушить дыхательную функцию.Пытаться напоить или накормить пострадавшего.Пытаться снизить артериальное давление, если оно ниже 180/105.Если скорая помощь едет слишком долго, вы можете попробовать доставить вашего близкого до больницы самостоятельно. Но делать это можно только в крайнем случае, потому что вы можете потерять гораздо больше времени в пробках, перевозя больного из больницы в больницу, не зная, где именно принимают подобных пациентов.