Реально ли предотвратить инфаркт на самом деле
Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний показан всем мужчинам старше 40 лет и всем женщинам старше 50 лет. Он включает в себя сбор анамнеза, осмотр, анализы (кардиологов чаще всего интересует липидограмма) и ЭКГ. При необходимости врач назначает ЭХО-КГ, велоэргометрию, коронароангиографию.
Доктор подчеркнула, что предшествует инфаркту чаще всего развитие стенокардии, которая сопровождается болями в грудной клетке определенного характера. Соответственно, даже по жалобам можно определить, что у человека присутствует ишемическая болезнь сердца, добавила специалист.
По шкале SCORE (учитывается возраст, пол, курит человек или нет, уровень артериального давления и уровень общего холестерина в крови) определяется риск сердечно-сосудистой смерти в течение 10 лет. Сейчас есть модифицированные шкалы для пациентов с сахарным диабетом, уже перенесших инфаркт или инсульт. В зависимости от результатов исследования и риска по шкале SCORE назначается лечение или даются рекомендации по модификации образа жизни.
Кардиолог отметила, что даже при регулярных обследованиях, модификация образа жизни полезна абсолютно всем. По словам эксперта, она включает в себя:
отказ от курения и снижение потребления алкоголя (курение повышает риск развития атеросклероза и гипертонической болезни в разы),
физическую нагрузку и снижение массы тела
средиземноморская диета, дополненная потреблением оливкового масла и орехов снижает риск сердечно-сосудистых событий на 30%,
снижение количества стресса.
Эти простые рекомендации могут помочь предотвратить возникновение у людей инфарктов и других сердечно-сосудистых катастроф.
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