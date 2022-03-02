Как помочь себе при цистите — инструкция от уролога

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Эксперт в области репродуктивной андрологии и сексуального здоровья, автор популярного блога, уролог, андролог и сексолог Андрей Лычагин рассказывает, что нужно делать при первых симптомах цистита.Кажется, что врачи-урологи занимаются только мужскими проблемами, но на самом деле нет — мочеполовая система и урология почти синонимы. А инфекции мочеполовой системы, то есть урологические инфекции, у женщин встречаются даже чаще, чем у мужчин. Одна из самых популярных проблем, с которой женщины обращаются к урологу, это цистит.Цистит — это медицинский термин, обозначающий воспаление мочевого пузыря. В большинстве случаев это воспаление вызвано бактериальной инфекцией и называется инфекцией мочевыводящих путей. Цистит может быть просто болезненной и неприятной проблемой, а может стать серьезной угрозой для здоровья, если распространится на почки.Все мы слышали мантру — не сиди на холодном, будет цистит. На самом деле мочевой пузырь не может воспалиться только по причине переохлаждения. Безусловно, переохлаждение снижает иммунитет и сопротивляемость организма, так что косвенная связь в некоторых случаях может прослеживаться. Но истинная причина цистита — всегда и только инфекция.Цистит обычно возникает, когда бактерии извне попадают в мочевыводящие пути через мочеиспускательный канал и там начинают размножаться. Большинство случаев цистита вызываются бактериями Escherichia coli, то есть банальной кишечной палочкой.Итак, если вы вдруг заметили что:— позывы к мочеиспусканию стали чаще обычного;— появился дискомфорт, чувство распирания мочевого пузыря;— есть боль внизу живота;— жжение и рези во время и после мочеиспускания;— изменился цвет или запах мочи, появилась примесь (кровь, слизь).Подобные симптомы не нужно терпеть, с ними стоит обратиться к терапевту или педиатру, который при необходимости направит вас к урологу. Но если помимо вышеперечисленных признаков у вас есть:боль в спине или боку;лихорадка и озноб;тошнота и рвота.В этом случае стоит бежать к врачу как можно скорее, потому что такие признаки могут указывать на почечную инфекцию — пиелонефрит. А это куда серьезнее банального цистита.Врач выслушает вас, сделает УЗИ мочевого пузыря и почек, если нужно. В принципе, по УЗИ все видно, но для постановки точного диагноза вам придется сдать следующие анализы: общий анализ крови и клинический анализ мочи. В некоторых случаях дополнительно будет назначен анализ мочи по Нечипоренко и анализ мочи на бактериологический посев.Бактериальный цистит лечится антибиотиками, которые может назначить только врач после постановки диагноза. Тактика лечения других типов цистита зависит от их основной причины.А пока вы ждете приема, не забывайте о следующих профилактических мерах. Это универсальные действия — они хороши не только во время болезни, но и в те дни, когда вас ничего не беспокоит.Профилактика циститаСоблюдайте личную гигиену (частое подмывание спереди назад).Пейте много жидкости (клюквенный, брусничный морс).Своевременно при первом позыве опорожняйте мочевой пузырь.Во время менструации часто меняйте прокладки.Не носите узкое синтетическое белье.Избегайте половых контактов в периоды обострений цистита.Соблюдайте диету. Например, при хроническом цистите нельзя употреблять острое, соленое и алкоголь, кофе тоже под запретом, так как он раздражает слизистую мочевого пузыря. Что можно есть — творог, омлет, яйца всмятку, кефир, некрепкий чай, морсы, овощные супы, нежирное мясо или рыбу, тушеные овощи, крупы, макароны, а также любые фрукты, кроме цитрусовых.