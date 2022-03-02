5 кофейных привычек, которые помогут сжечь жир на животе

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Если пить кофе правильно, уверены диетологи, то любимый напиток не только бодрости придаст, но и поможет избавиться от лишних сантиметров на талии.Чашечка горячего кофе может стать отличным началом дня. Впрочем, как рассказывают специалисты, этот напиток может не только дать заряд энергии и бодрости, но и помочь в борьбе с лишними килограммами. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил.Пейте кофе без сливокЕсли вы любитель черного кофе без добавления жирных сливок — вам крупно повезло. Именно такой способ употребления кофе — самый здоровый и безвредный для фигуры.Как рассказывает диетолог Лорен Манакер, сам по себе черный кофе без добавок почти не имеет питательной ценности и при этом полон полезных антиоксидантов. Кроме того, кофеин помогает похудеть. Добавление сливок и сахара делает кофе довольно калорийным напитком. Так что тем, кто хочет похудеть, лучше пить кофе без всяких топингов.Добавьте в кофе корицуА вот корицу добавить в чашечку кофе можно — и даже нужно. По словам Манакер, корица не только добавит вкуса напитку, не повысив калорийность, но и принесет пользу здоровью. Специя обладает противовоспалительными свойствами, защищает от рака и болезней сердечно-сосудистой системы.Кроме того, корица снижает уровень сахара в крови.5 главных ошибок в употреблении кофеПить кофе вместо завтрака;Добавлять в кофе сахар и сироп;Пить кофейные напитки вместо воды;Пить кофе на ночь;Добавлять в кофе заменитель сахара.Пейте кофе с обезжиренным молокомА что делать тем, кто совсем не любит кофе без сливок? Автор книги «Метод спортивного питания» Эми Гудсон советует отказаться от жирных молочных продуктов — или хотя бы не использовать их каждый день.Гораздо лучшим вариантом будет добавить в свой кофе обезжиренное молоко. Выпив такой кофе, вы получите много белков при малой калорийности, что способствует похудению.Готовьте кофе домаВ кофейнях, как правило, в напиток добавляют сахарные сиропы, карамель, шоколад. Причем зачастую человек, который заказывает стаканчик с собой, не может проконтролировать количество этих добавок. Как итог — напиток становится очень сладким и калорийным.Поэтому хотя бы время от времени лучше готовить кофе дома — где можно проследить за тем, что в итоге оказалось в чашке.Добавьте в кофе протеинЕсть еще один трюк, который поможет всем худеющим кофеманам: в напиток можно добавить протеин в виде порошка. Как известно, для похудения важен баланс КБЖУ. Многие люди в своем рационе не добирают белка, и это плохо. Этот элемент помогает избавиться от лишнего веса и уменьшить жировую прослойку, рассказывает диетолог Кортни Анджело. Кофе с протеином поможет решить эту проблему.КстатиЕще один универсальный и популярный напиток — чай. В зависимости от разновидности он обладает целым перечнем полезных свойств: например, чай из гибискуса полезен для сердца, ройбуш помогает похудеть, мятный успокаивает, ромашковый помогает нормализовать сон, а напиток с имбирем поможет улучшить работу ЖКТ. Кроме того, в чайных листьях тоже есть кофеин, так что этот напиток придает сил. Впрочем, предупреждают китайские ученые, есть несколько ошибок в употреблении этого напитка, которые делают чай не таким полезным.