Почему подсластители мешают похудеть

Некоторые низкокалорийные заменители сахара не способствуют потере лишнего веса, а препятствует ей. Клетки в пищеводе, которые сообщают мозгу об употреблении сахара, просто не активируются при использовании этих подсластителей.Новое исследование ученых из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе предполагает, что клетки пищевода, которые сообщают мозгу о там, что человек ест сахар и тем самым потребляет калории, не активируются при использовании подсластителей. Следовательно, мы употребляем подслащенную пищу или напитки, но просто не насыщаемся ею. Сразу несколько исследований в последние годы показали, что регулярное употребление пищи с подсластителями не упрощает процесс избавления от лишнего веса, у некоторых людей, а напротив, затрудняет его. И это связано как раз с тем, как именно данные химические вещества взаимодействуют с мозгом.Другие исследования также показывали, что мозг сам по себе по-иному реагирует на подсластители, чем на сахар. Последнее по времени исследование в 2021 году показало на основе сканирования мозга 74 мужчин и женщин после употребления сукралоза, что реакция их мозга на подсластители отличается от реакции на сахара.После каждого напитка с сахаром или с сукралозой эти добровольцы проходили через МРТ-сканирование для определения притока крови к различным областям мозга. В это самое время они смотрели картинки высококалорийной пищи, сладостей или закусок. Результаты показали, что максимальный приток крови, который сообщал о повышенной активности мозговых клеток в областях мозга, отвечающих за желание пищи вроде гиппокампа, наблюдался именно после употребления напитков с искусственными подсластителями, а не с сахаром.