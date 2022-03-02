Уролог рассказал о самой опасной разновидности отеков

Многие считают, что отеки возникают из-за избытка соли, которую мы потребляем с пищей, или потребления слишком большого количества воды. Но причиной отеков может стать голодание, даже если ограничить воду.Выражение «пухнуть с голода» на самом деле — реальность. Существует масса проблем в организме, при которых человек мало ест, но при этом отекает и буквально «распухает» из-за задержки жидкости. И происходит это не потому, что вы едите много соленых продуктов, пьете избыточное количество воды или мало тренируетесь. На фоне голодания организм страдает из-за нехватки белков, поэтому возникают так называемые гипопротеинемические отеки.Но не только диета с резким ограничением белка и калорий может стать причиной подобных проблем. Есть ряд органов, которые отвечают за метаболизм белков и поддержание их уровня в плазме крови. Поэтому так называемые «безбелковые» отеки возможны и при серьезных болезнях. Каких именно, «Доктор Питер» попросил рассказать врача-уролога Юрия Бахарева.Как белки регулируют воду в телеНередко те, кто пытается потерять вес при помощи жесткой ограничительной диеты, сталкиваются с проблемой: ем очень мало, пью чистую воду, а вес стоит. Причиной этого могут быть именно «голодные» отеки. В нашем организме соотношение жидкости внутри клеток, вокруг них и внутри сосудов поддерживается не только за счет поступления в тело определенных объемов воды и соли. Немалую роль в соотношении жидкости во всех пространствах тела играет белок (протеин).Определенный уровень белковых молекул в плазме крови притягивает на себя воду, поддерживая определенный ее объем внутри сосудов.Соль же большей частью уходит в ткани и тянет воду на себя. У здоровых людей, которые едят достаточное количество белковой пищи, печень вырабатывает нормальное количество плазменных белков. Поэтому соотношение воды внутри сосудов и в тканях примерно равно.Откуда берутся «голодные отеки»Если в питании, наряду с калориями, резко сократить объем белка, отказаться от употребления мяса, рыбы либо птицы, уменьшить до критических цифр количество потребленных молочных продуктов, яиц — можно столкнуться с проблемой отеков. Конечно, организм попытается восстановить объем белков плазмы за счет своих резервов — это различные собственные белковые молекулы (коллаген, эластин, мышечные белки и т.д.). Но ресурсов надолго не хватит.Как только уровень плазменных белков снижется, нарушается баланс жидкости внутри сосудов и вокруг них. Белки, поскольку их мало, хуже тянут на себя воду из тканей, и жидкость начинает «уходить» в межклеточное пространство. Так возникают отеки. Если дефицит белков не устраняется, задержка жидкости постепенно нарастает. У худеющих, к счастью, эти отеки не бывают сильными, и дефицит белка достаточно просто устранить. Но у людей, которые имеют серьезные болезни, при которых нарушается обмен белка — все гораздо серьезнее.Если больны почкиЕстественно, такой же тип отеков, связанных с потерей белка, возможен при тяжелых поражениях почек. Есть ряд болезней, при которых почки начинают активно терять белок с мочой.Прежде всего, это гломерулонефрит — воспаление почечных клубочков, именно тех областей, которые фильтруют кровь и создают мочу.В результате воспалительного процесса почки начинают терять белки плазмы крови с мочой, причем, иногда потери насколько сильные, что моча становится мутной из-за белков, могут быть даже хлопья из них. Также потери белка почками возможны при нефротическом синдроме, тяжелом повреждении почек при сахарном диабете, хронической недостаточности почек, приеме «тяжелых» препаратов, повреждающих почки.Когда отказывает печеньЕще одна виновница «голодных» отеков — это печень. Это связано с тем, что именно этот орган отвечает за образование собственных плазменных белков, которые и «держат» воду в сосудах. Особенно важен в этом отношении альбумин, который печень синтезирует из аминокислот, полученных из пищевых источников белка.Соответственно, если печень начинает отказывать, как это бывает, например, при различных видах циррозов или при тяжелых формах гепатитов, когда повреждена значительная часть печени, могут возникать серьезные отеки.Мы можем заподозрить, что именно печень стала виновницей отеков, если человек часто употребляет алкоголь, у него раньше были проблемы с печенью (или есть гепатит). Кроме того, при проблемах с печенью отечная жидкость преимущественно копится в области живота, в области других тканей отек не так сильно заметен.Если белки не усваиваютсяПодобные «голодные» отеки могут быть даже при достаточном потреблении белков с пищей. Например, если у человека есть серьезные проблемы с пищеварением в тонкой кишке, и белковые продукты просто не усваиваются. Это возможно при проблемах с поджелудочной железой, ферментативной недостаточности (если не хватает ферментов, которые расщепляют белки).Еще одна ситуация, когда возможны отеки, связанные с белками — это раковая кахексия, истощение, возникающее в последних стадиях рака. В этой ситуации тоже теряется белок, поэтому возникают отеки.