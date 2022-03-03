Как употреблять яблочный уксус: названы безопасные способы

С приемом яблочного уксуса связан ряд эффектов, полезных для здоровья, но при неправильном употреблении возможны и негативные последствия.Будучи напитком из ферментированных яблок, яблочный уксус становится источником важных для хорошего здоровья витаминов А, С, К и фолиевой кислоты, однако его употребление в неразбавленном виде может вызывать неприятные ощущения как во рту, так и в желудке, предупреждает журнал Women's Health.«Яблочный уксус является кислым напитком, и если у вас имеются язвенный колит, воспаление в пищеварительном тракте или вы просто склонны к болям в животе, его употребление в неразбавленном виде вызовет неминуемое раздражение. Помимо «возмущения» желудка, это также может вызывать эрозию зубной эмали, жжение в горле, вздутие», - говорят его эксперты.Специалистами были названы безопасные способы его питья.С водой. В стакане воды следует разбавить 15 мл уксуса – такой напиток можно употреблять два раза в день.Совет экспертов: если вы новичок и не знаете, как организм отреагирует на напиток, употребляйте его небольшими порциями во время еды.С зеленым чаем. Заварите обычную чашку зеленого чая, немного охладите, влейте две чайные ложки яблочного уксуса, перемешайте. Можно добавить немного лимонного сока и меда.С корицей. Чайную ложку молотой корицы следует размешать в кружке кипятка, дать остыть, затем добавить одну столовую ложку меда и две чайные ложки яблочного уксуса, снова тщательно перемешать.