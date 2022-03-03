Слишком соленые: четыре сыра, которые могут привести к повышенному давлению

Говоря о четырех видах сыра, которые следует есть только в умеренном количестве, медики сравнивают их содержание соли с морской водой.Пищевые привычки людей тесно связаны с их подверженностью повышенному давлению, гипертонии и потому требуют контроля. По данным Британского фонда сердца (BHF), четыре вида сыра должны употреблять строго умеренно из-за высокого содержания в них соли.«Следить за потреблением соли очень важно, поскольку она повышает кровяное давление. Некоторые продукты содержат большое количество соли, поэтому с ними нужно быть поосторожнее».Специалисты фонда рассуждают, что сыр не нужно полностью исключать из рациона, но если у человека имеется высокий уровень холестерина или повышенное кровяное давление, есть этот продукт, отличающийся высоким содержанием соли и жира, нужно аккуратно, только очень небольшими порциями. BHF констатирует, что«некоторые виды рокфора, халлуми, феты и сырных косичек «соленее морской воды».Медики напоминают, что рацион с высоким содержанием соли нарушает естественный баланс натрия в организме, что заставляет тело удерживать воду – это увеличивает давление крови на стенки сосудов. Взрослые люди должны съедать не более 6 граммов соли в день (одна чайная ложка), люди с повышенным давлением – вдвое меньше.