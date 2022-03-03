Названы пять привычек долгожителей из «голубых зон»

Как прожить дольше? Ключ к успеху нашли исследователи, которые изучили образ жизни и привычки питания людей из «голубых зон».«Голубые зоны» — это регионы планеты, где в одном месте сконцентрировано больше всего долгожителей — людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока. Это Окинавские острова в Японии, Лома-Линда в Калифорнии, полуостров Никоя в Коста-Рике, острова Икария в Греции и Сардиния в Италии.В этих очень разных пяти регионах, безусловно, отличаются рационы питания людей, но исследователи выяснили, что есть и кое-что общее — это одинаковые пять привычек, которые практикуют люди, которые доживают до преклонных лет. Связаны они не только с едой, но и с общим подходом к жизни.Правило 80%Эта привычка есть, не переедая. И практикуют ее в каждом из пяти «голубых» регионов. То есть, чтобы дожить до глубокой старости, во время завтрака, обеда и ужина нужно съедать столько, чтобы ощутить сытость лишь на 80%. Проще говоря, на одну пятую оставить желудок свободным — не забивать его до отказа.Также люди, которые считаются долгожителями, как правило, едят вечером очень мало, и никогда не перекусывают в течение дня.Меньше мяса (но не отказ)Люди, которые доживают до 100 лет, обычно чаще едят растительную пищу. Согласно данным American Journal of Lifestyle Medicine, долгожители из «голубой зоны» кладут в свою тарелку мясо (например, говядину или свинину) только четыре-пять раз в месяц. Важно, что полностью от натурального мяса долгожители не отказываются.Белок они получают из растительных продуктов и часто едят бобы, чечевицу и сою.Больше движенияКак правило, люди, который доживают до глубокой старости, ведут активный образ жизни, выяснили исследователи, изучавшие привычки долгожителей из «голубых зон».Долгожители ездят на велосипедах, много ходят и не сидят без дела — работают в саду или на огороде, или увлечены спортивными играми, прогулками на свежем воздухе.Ограничить алкогольНекоторых это может удивить, но вино нередко входит в рацион питания долгожителей. Правда, тут есть некоторые нюансы. И их стоит учесть, если вы уже потянулись за штопором. Люди из «голубых зон», дожившие до старости, пьют алкоголь в очень маленьких дозах — не больше бокала. Причем, речь идет преимущественно о натуральном красном вине.Ранее сообщалось, что пока нет ни одного убедительного научного доказательства пользы любого алкоголя в любых количествах — ни одного исследования, которое бы подтверждало такую точку зрения.Также важно учитывать, что употребление алкоголя способствует повышению холестерина, развитию диабета и гипертонии. Так что, если вы не пьете алкоголь, лучше и не начинать.Употребление алкоголя даже в незначительных количествах — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска.Так что если вы не пьете совсем, то и начинать не стоит — дольше проживете в добром здравии.Баланс во всемМногие долгожители уделяют внимание не только физическому здоровью, но и заботятся о психологическом — много общаются с родными и друзьями, стараются оставаться в хорошем настроении, не печалиться и сохранять бодрость духа.Один из главных секретов долгожителей — положительное программирование (целеполагание) — вера в то, что все будет хорошо.- Заботясь о своем здоровье, не сомневайтесь, что все с вашим организмом будет в порядке и проживете вы до 120 лет! И тогда именно так и будет, — рассказал ранее «Доктору Питеру» профессор Михаил Кутушов.