От нервов и стресса: 7 фактов о магнии
Этот нуклеотид является универсальным поставщиком энергии между живыми клетками организма.
При дефиците магния многие пациенты даже при небольших физических нагрузках (или во сне) замечают у себя сильные спазмы и судороги мышц.
Всасывание магния в желудочно-кишечном тракте повышают молочная, пидоловая и оротовая кислоты, витамин В6 (пиридоксин).
Но если в результате продолжительного стресса запас магния не восполняется, человек сталкивается с дефицитом магния и возрастающей тревожностью и раздражительностью.
Если вы начинаете подозревать у себя дефицит магния, сделайте клинический анализ крови по этому показателю. Не назначайте себе дозировку препаратов и витаминных комплексов с магнием самостоятельно: передозировка может спровоцировать аллергическую реакцию, снижение давления, тошноту, рвоту, угнетение центральной нервной системы и рефлексов.
Однако не весь магний, поступающий в организм с пищей, усваивается. В случае с орехами, кунжутом или отрубями усвоению магния мешает содержащийся в этих продуктах фитин. Наилучшим естественным источником остаются свежие зеленые овощи.
Эти продукты выводят магний из организма вместе с мочой, в связи с чем человек должен восполнить его запасы, чтобы не столкнуться с дефицитным состоянием.
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