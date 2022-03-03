Немецкие ученые выяснили, в каком возрасте замедляется работа мозга

Принято считать, что чем старше мы становимся, тем медленнее работает наш мозг. Авторы нового исследования поставили под сомнение эту теорию.Считается, что скорость работы мозга человека достигает пика в 20-летнем возрасте, а потом начинает снижаться. Результаты нового исследования показали, что скорость умственных процессов может оставаться почти постоянной до 60 лет. Возможно, то, что мы воспринимаем как снижение скорости работы мозга, на самом деле — осторожность в принятии решений, которая появляется с возрастом.«Наши результаты обнадеживают, поскольку они показывают, что средний уровень скорости мышления в условиях, требующих быстрых и вынужденных решений, не снижается до относительно позднего возраста», — цитирует The Guardian Мишу фон Краузе, автора работы, доктора Института психологии Гейдельбергского университета.Для своего исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour, авторы использовали данные более 1,1 миллиона человек в возрасте от 10 до 80 лет. Участники должны были проходить тест, в котором оценивались скорость принятия решения и точность ответа — надо было отсортировать слова и изображения. Новый эксперимент, как и предыдущие работы, показал, что примерно в 20 лет требуется меньше всего времени, чтобы дать правильный ответ. Тем не менее исследователи утверждают, что этот показатель также отражает, насколько человек осторожен в своих ответах, и какая у него базовая скорость двигательной реакции.Анализ полученной информации привел исследователей к следующим предположениям. Так, 20-летние были самыми быстрыми, потому что они были более всего готовы обменять точность на скорость. Чисто механическая часть ответа участника (как быстро он видит вопрос и нажимает на клавиатуру) была самой быстрой у подростков 14–16 лет. Скорость умственных процессов, возможно, достигала пика примерно в возрасте 30 лет и лишь незначительно снижалась в периоде между 30 и 60 годами. С возрастом участники также делали меньше ошибок — по крайней мере, до 60 лет.Исследователи сделали еще один вывод: средняя скорость обработки информации постепенно снижалась только у участников старше 60 лет.«Похоже, нам не нужно бояться каких-либо существенных потерь умственной скорости в течение нашей жизни. (…) Мы также должны отметить, что среди испытуемых во всех возрастных группах были люди с высокой и низкой скоростью мышления», — приводит слова доктора фон Краузе Science Daily.По словам фон Краузе, их работа в очередной раз подтвердила, что люди могут преуспевать в разных задачах и сферах в зависимости от возраста.«Очевидно, что в реальной жизни есть задачи, где очень важно избегать ошибок — например, при постановке медицинского диагноза. В то же время в других ситуациях, например, когда нужно объехать препятствие на дороге, важнее скорость», — говорит специалист, добавляя, что в определенных пределах люди, вероятно, смогут адаптировать свой стиль принятия решений в соответствии с требованиями ситуации.Привычки, которые день за днем разрушают мозгПо данным ученых, снижение когнитивных функций лишь на 15% зависит от наследственности, а на 85% — от образа жизни, окружающей среды и влияния стресса.Научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Алексей Одинец называл 4 ежедневные привычки, вредные для мозга.Привычка лениться. Любой орган, который не работает, подвергается атрофии. И мозг не исключение.Привычка жить по инерции.Привычка пить алкоголь.Увлечение модными системами питания.Специалист посоветовал несколько упражнений для мозга. Например, «Воображаемый шар». Надо представить, что у вас в руке горячий шар, потом он вдруг становится ледяным, меняет цвет — на зеленый, красный… Мысленно надо перекладывать этот шар из одной в другую руку, представлять как он катится по телу. По словам Алексея Одинца, эта тибетская практика повышает количество активных нейронов — заставляет мозг выполнять непривычную работу, улучшая его состояние.Есть еще 5 экспресс-способов заставить мозг соображать лучше, о которых рассказывал невролог Валерий Куваев. Один из них — короткий сон. Если днем навалилась усталость и сонливость, врач советует поспать всего 10-20 минут — такой отдых не скажется на ночном сне, при этом позволит организму немного «перезагрузиться».