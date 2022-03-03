Болят глаза: как снизить нагрузку при долгой работе за компьютером

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Если вы работаете за компьютером, то можете заработать компьютерный зрительный синдром. В какой-то момент становится трудно фокусироваться на предметах, ощущается сухость, жжение и сильное напряжение глаз.Держите экран правильноГлаза должны находиться выше центра монитора на 15–20 градусов. Если смотреть в компьютер чуть сверху, то меньше устает шея и меньше сохнут глаза.Следите за яркостьюУровни освещенности дисплея и рабочего места должны совпадать. Не работайте в темноте при выключенном свете. Если в комнате светло, повышайте и яркость монитора. В ином случае, глаза слишком сильно напрягаются.Соблюдайте правило 20/20/20При работе за компьютером важно каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и рассматривать объект, находящийся на расстоянии 20 футов (6 метров). Таким образом, вы будете делать зарядку для глаз и поддерживать их в здоровом состоянии.Пользуйтесь увлажняющими каплямиВ норме человек моргает каждые 10 секунд, но когда мы смотрим в монитор, мы задерживаем взгляд на определенных вещах. Поэтому важно использовать специальные препараты с эффектом искусственной слезы.Делайте гимнастикуПри взгляде в монитор работает мышца, которая отвечает за зрение на близком расстоянии. Чтобы мышца не спазмировалась, нужно переводить взгляд с ближнего расстояния на дальнее, водить глазами из стороны в сторону и делать круговые движения.Ешьте продукты, богатые лютеиномЛютеин — пигмент, который защищает глаза от повреждений. Полезного вещества много в шпинате, петрушке, тыкве, фисташках. В морковке, которую многие считают панацеей для глаз, оно тоже присутствует, но шпинат в этом вопросе куда более эффективен.