Продукты, которые не стоит покупать за дешево

Некоторые магазины регулярно устраивают акции и продают свои продукты гораздо дешевле первоначальной цены. Это привлекает в супермаркеты больше покупателей, а те, которые и раньше ходили в этот магазин, начинают скупать акционный товар. Также некоторые марки продают свои продукты по заниженным ценам. В таком случае многие люди выбирают то, что дешевле.СырЭто — одна из главных причин, по которой не стоит покупать дешевые продукты. Дело в том, что так страдает их качество. Дешевле продукт, а значит производство и сырье тоже дешевле. Например, дешевые сыры часто делают не из молочного сыра, а из пальмового масла. Многие эксперты утверждают, что оно безопасно. Однако, несмотря на безопасность, подобный продукт уже не является сыром. Согласно ГОСТ, сырный продукт должен содержать в себе молоко — его должно быть не менее 20%. Однако недобросовестные производители обходят это и продают сырный продукт, в составе которого есть растительные жиры, а не молочная продукция.Сливочное маслоПод видом сливочного масла часто продают маргарин или другие продукты, сделанные не из молочного жира. Дело в том, что это сырье постоянно дорожает из-за высокого спроса. Поэтому такие продукты, как сыр и масло, всегда довольно дорогие. Производители ищут способы удешевить продукт, что делает его менее качественным. даже по вкусу дешевое сливочное масло отличается от обычного. Наиболее популярными способами удешевить сливочное масло являются следующие. В первом случае производитель искусственно снизит жирность продукта путем добавления в состав добавок и консервантов. Во втором случае могут добавлять и другие растительные масла. Так продукт становится менее натуральным и ненастоящим.ТворогЕще один молочный продукт, который часто подделывают. Настоящий творог готовят из обычного или сухого молока, а также из молочного конструкта. Даже в обезжиренном твороге есть часть молочного жира, который также заменяют растительным. Однако производители чаще начали попадаться на этом, поэтому этикетка гласит не то, что они продают творог, а “творожный продукт”. Поэтому будьте внимательны и не покупайте подделки. Творог очень любят употреблять спортсмены и худеющие, но если в пищу вам попадется подобный творожный продукт, пользы от него не будет совсем.МакроныДаже макароны можно подделать, а точнее — сделать их из дешевой муки. Как правило, не дорогая и некачественная мука делает цвет продукта темнее, а при варке они сильно развариваются. Вместо настоящей пасты получается каша. Есть еще и другой способ подделки макарон. В таком случае вина уже лежит на производителе. Они пишут о том, что их макароны приготовлены из муки высшего сорта, из твердых сортов пшеницы, да все, что угодно. Однако при изготовлении макаронного изделия в муку высшего сорта добавляется мука более низкого качества. Так производители не врут на своей упаковке, так как в составе макарон действительно есть мука высшего сорта. Однако, какая ее часть есть в продукте, на упаковке не указывают.