Врач раскрыл, чем не надо заниматься после COVID-19

Во время заболевания коронавирусом, а также на некоторое время после, следует ограничить физические нагрузки. На фоне ковида сердечно-сосудистой системе организма может быть нанесен серьезный вред. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Серебрянский.Например, не стоит самостоятельно чистить мартовский снег на участке или возле дома.В первую очередь эта рекомендация касается тех, у кого сердце "шалило" и до ковида."Если у вас были осложнения со стороны сердца до COVID-19, во время болезни или после нее, то по возможности надо воздерживаться от попыток почистить снег лопатой. Если вам все-таки нужно очистить себе путь от снега, то стоит взять меньшую по размеру лопату. Это важно, чтобы не перетаскивать большое количество снега. Подобные физические нагрузки не очень желательны для сердца".Особенно внимательно следует наблюдать за состоянием организма именно после диагностированного коронавируса."Первый симптом, который говорит о том, что стоит прекратить физическую нагрузку, – это появление отдышки. Второй – это появление перебоев в сердечном ритме. Третий симптом – это давящие и сжимающие боли в области сердца. Если вы это почувствовали, то не надо больше экспериментировать в отношении прочности сердца. Если у вас возникли такие проблем, то следует сходить к кардиологу".