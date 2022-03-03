Кардиолог Кореневич объяснила, когда МРТ может избавить от головной боли

Женщина боялась, что причиной головной боли была «аневризма в голове». После МРТ боль прошла, но спустя время вновь вернулась. Снова МРТ — и опять чудесное исцеление. Как оказалось, причина болей действительно была в голове.Кардиолог Анна Кореневич рассказала, как невроз и склонность к ипохондрии могут приводить к головной боли, а МРТ при этом оказывать лечебный эффект. Врач привела пример из практики, когда ее пациентка страдала от головной боли и пыталась найти ее причину «в голове».- Женщина считала, что у нее (высокое) давление, и в голове может лопнуть какой-то сосуд, поэтому она обратилась ко мне как к кардиологу. Но основная ее жалоба была головные боли. Она сделала за год 8 МРТ. Объясняла это тем, что кто-то ей сказал, что боли могут быть связаны с аневризмой в голове.У нее, конечно, состояние усугубляется, головные боли усиливаются. Она идет на МРТ, которая показывает отличный результат, — никаких проблем. После МРТ самочувствие прекрасное, головные боли проходят. Но буквально через неделю опять начинаются. Она опять начинает переживать: наверное, (врачи) что-то просмотрели, чего-то не увидели. Надо сделать другую, более точную МРТ.Так она ходила по врачам 8 раз. И каждый раз МРТ приносила ей облегчение. С этого момента она свято верит, что сам процесс МРТ лечит от головной боли, — рассказала Анна Кореневич на своем YouTube-канале.На самом деле, как говорит доктор, дело в этом случае вовсе не в органических повреждениях тканей, а в подсознании и ответных реакциях организма. По словам врача, таких пациентов могут мучить не только головные боли, но и скачки артериального давления, перебои в работе сердца, боли в груди.- На самом деле многие пациенты с кардионеврозом регулярно посещают кардиолога. Один мой пациент приходит дважды в неделю снять ЭКГ, чтобы я его посмотрела. Таким образом они успокаиваются на какое-то время. У них ожидание какой-то проблемы со здоровьем вызывает мышечный спазм, внутреннее напряжение, выброс адреналина. Отсюда идет боль в грудной клетке, сердцебиение и перебои в работе сердца, периодически подскакивает артериальное давление выше 140/90, что очень пугает пациентов. Они еще сильнее начинают напрягаться, (…) из-за могут возникать боли любой локализации, — объяснила кардиолог.Помощь в таких случаях надо искать не у кардиолога или невролога, а у психотерапевта. По словам Анны Кореневич, помогает процессинг (в психотерапии так называется применение техник для вывода неосознаваемых процессов в осознаваемые — Прим. Ред.) и работа с подсознанием, которая позволяет разорвать «патологические цепочки», запускающие весь процесс ответных реакций. Как подчеркнула доктор, голова может сильно влиять на ощущения в теле, но как только она получает информацию, что опасности нет, болевые импульсы «выключаются».