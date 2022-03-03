Осторожнее с овсянкой: три причины отказаться от ее покупки

Овсянка полезна во многих отношениях, однако важно понимать, какой именно продукт вы собираетесь употреблять в пищу.Словом «овсянка» называют практически любой продукт из овса на торговых прилавках – цельнодеревую крупу, овсяные хлопья, каши супербыстрого приготовления, содержимое которых практически перемолото в муку. Таким образом, не каждую овсянку следует считать полезной, иногда от продукта с одноименной надписью на упаковке лучше отказаться.Вот три причины для этого.Некоторые продукты из овсянки – это «сахарные бомбы». Так называемые овсяные хлопья быстрого приготовления в порционных пакетиках, которые нужно лишь залить горячей водой или готовые к употреблению мюсли часто содержат очень много сахара и насыщенных жирных кислот, добавляемых для улучшения вкуса. Такой перекус может покрыть треть дневной потребности в сахаре, а также поспособствовать быстрому изменению уровня глюкозы в крови, ее повышению. В результате у вас вскоре снова обострится аппетит, возникнет тяга к углеводам.При регулярном употреблении подобного вида овсянки может повышаться уровень холестерина в крови, возникает подверженность диабету 2 типа.Совет: лучше всего есть овсянку в виде цельных зерен или грубо обработанных хлопьев, требующих долгой варки.Овсянка может испортиться быстрее, чем вы думаете. При правильном хранении в герметичной упаковке продукт действительно способен храниться длительное время. Но если упаковка вскрывается, подобная «неуязвимость» овсянки исчезает.Совет: упаковку с овсянкой нужно всегда тщательно закрывать зажимом или помещать ее в хорошо закрывающийся контейнер для хранения.Может плохо влиять на мышцы. Овсянка содержит впечатляющие 14 граммов белка на 100 граммов продукта. Казалось бы, какая польза! Но также продукт отличается большим количеством пищевых волокон, которые набухают в желудке и поэтому хорошо насыщают. Если вы часто едите овсянку, чувство голода может подавляться настолько долго, что, подолгу обходясь без еды, вы рискуете не получить достаточного количества калорий и других питательных веществ, которые помогают поддерживать и наращивать мышечную массу в течение дня.Совет: не следует есть овсянку каждый день.