Стоматолог назвала 3 причины удалить зубы мудрости как можно быстрее

Походы к стоматологу мало кому доставляют удовольствие, а если встает вопрос об удалении зубов мудрости — многие предпочитают откладывать это до последнего, когда уже ситуация становится критической.Между собой стоматологи называют их «восьмерками», правильно их называют третьими молярами, а простые люди знают их как зубы мудрости. Именно эти зубы могут приносить человеку массу неприятных ощущений, страха и боли только одним свои повелением на свет. Прорезывание «восьмерок» редко бывает простым, у большинства людей эти зубы растут вбок, повреждают рядом расположенные «семерки» или провоцируют осложнения — выраженное кариозное поражение, перикоронариты, периоститы.Нередко стоматологи при осмотре «приговаривают» эти зубы к удалению, но это тоже не просто сделать. Верхние зубы мудрости удалить обычно проще, чем нижние. Но всем ли это нужно, и в каком возрасте вообще ожидать прорезывания восьмерок, могут ли они послужить на пользу своему хозяину, мы расспросили у врача-стоматолога Юлии Лапушкиной.Они есть не у всехНа сегодняшний день счастливцев, у которых зубов мудрости нет вообще, они имеют всего 28 постоянных зубов — около 35% от всего взрослого населения. У остальных есть зачатки либо всех «восьмерок», либо нескольких — одной, двух или трех.Сказать точно, сколько у вас зубов мудрости может обзорная отопантомограмма. На ней видны все зачатки и уже прорезывающиеся зубы.Есть ситуации, когда отсутствие зубов закрепляется на уровне генов одной семьи. Например, если у родителей нет третьих моляров, у ребенка, вероятнее всего, их тоже не будет.От 16 до 90 и старшеХотя в учебниках по стоматологии указывают сроки прорезывания зубов мудрости в пределах от 16-18 до 25 лет, в реальности врачи видят совершенно иную ситуацию.Один или сразу все зубы мудрости, тут кому как повезет, могут прорезываться в неопределенный промежуток времени.Так, самые возрастные случаи — прорезывание зубов мудрости в 80 и 92 года. Причем, у восьмидесятилетней дамы это был первый зуб из 4-х, которые были обнаружены по данным рентгена.Зачем они нам нужны?Большое количество мощных и крепких зубов нужно было нашим предкам, которые не имели таких благ цивилизации как супермаркеты, холодильники и разная кухонная техника. Они питались жесткой пищей, ели мясо, корешки, зерна, овощи, фрукты, которые нужно было тщательно и долго пережевывать. Поэтому эволюцией сформировались жевательные зубы — премоляры и моляры. Сегодня мы едим преимущественно мягкую пищу, не сильно напрягая свои челюсти, и по большому счету, зубы мудрости нам не нужны.Сразу удалить?Да, долгие годы во многих странах мира стоматологи практиковали удаление зубов мудрости «для профилактики» сразу после появления их в челюстях. Мотивировали это различными аргументами — «все равно заболят и нужно будет удалять», «они могут повредить соседние зубы» или «в юном возрасте удаление переносится лучше». Но сегодня в стоматологии подход иной, все зубы врачи стараются сохранять до последнего, если они могут быть вылечены и нет осложнений со стороны окружающих тканей. Показаниями к удалению «восьмерок» сегодня служат:сильно воспаленные ткани вокруг и поврежден сам зуб;в челюсти не хватает для них места, их появление может негативно отразиться на других зубах, прикусе;прорезывание третьих моляров может привести к повреждению вторых моляров или окружающих тканей.Чтобы избежать этих проблем, нужно посещать стоматолога чаще и контролировать, как растут зубы мудрости.Можно ли удалить «восьмерку» и поставить ее на место недостающего зуба?Как ни странно — можно! Зубы мудрости могут заменить отсутствующие жевательные зубы. Удаление третьих моляров не влияет на функцию пережевывания, а также эстетику улыбки (их попросту не видно, когда мы улыбаемся). Заменить зубом мудрости можно любые моляры на верхней или нижней челюсти. Причем пересаживать могут не только уже прорезавшийся зуб, но и фолликулы, то есть зачатки зуба, которые расположены еще в толще челюсти.Несмотря на все преимущества операции, до сих пор нет единого мнения и полного одобрения со стороны стоматологов. После операции могут возникнуть некоторые осложнения:Риск отторжения пересаженного зуба — 5-20%, причем повышать эту вероятность может множественная форма кариеса, болезни десен.В некоторых случаях после трансплантации зубов в течение 2-3 лет происходит рассасывание корней, что приводит к подвижности зубов и даже их потере.При нарушении в процессах приживления, например, когда зуб срастается не с периодонтальной связкой, а костной тканью, его ткань довольно быстро начинает разрушаться.Корневая система зубов мудрости имеет свои особенности, поэтому пересадка может потребовать дополнительных травмирующих манипуляций.Независимо от рисков, возраста пациента, после пересадки зуба мудрости всегда следует ортодонтическая и терапевтическая коррекция, человеку потребуется долгий период лечения.